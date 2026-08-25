Ukraina negocjuje z Polską zwiększenie tranzytu zboża przez nasz kraj, jednak polski rząd podchodzi do tego ostrożnie.

Polska obawia się, że intensywny transport ukraińskiego zboża przez porty zablokuje eksport produktów polskich rolników.

Import ukraińskiego zboża do Polski jest zakazany, ale tranzyt jest możliwy pod warunkiem, że porty mają odpowiednie zdolności przeładunkowe.

Wiceminister rolnictwa podkreśla, że negocjacje z portami są złożone, ponieważ terminale mają różnych właścicieli i operatorów.

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Gorący temat ukraińskiego zboża powraca i ponownie budzi ogromne emocje, zwłaszcza wśród polskich rolników. Jak informuje „Rzeczpospolita”, Ukraina prowadzi rozmowy z polskim rządem na temat znacznego zwiększenia ilości zboża transportowanego tranzytem przez nasz kraj.

Głównym zmartwieniem rządu, które może spędzać sen z powiek polskim producentom rolnym, jest logistyka i przepustowość krajowej infrastruktury, a zwłaszcza portów. Wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak, w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, na którą powołuje się Polska Agencja Prasowa, nie pozostawia złudzeń. Stwierdził on, że rząd działa w tej sprawie bardzo ostrożnie. „Jeśli przez polskie porty będzie prowadzony intensywny transfer zboża ukraińskiego do państw trzecich, to zboże naszych rolników będzie stało w kolejkach” – wskazał wiceminister, malując ponury scenariusz dla rodzimych eksporterów. Należy pamiętać, że wwóz ukraińskich produktów rolnych na polski rynek jest zablokowany bezterminowym rozporządzeniem z 15 września 2023 roku.

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Wiceminister Czerniak podkreśla, że tranzyt jest możliwy, ale pod pewnymi warunkami. „Jesteśmy ostrożni co do transportu przez porty, z uwagi na potrzebę eksportu polskiego zboża” – zaznaczył polityk. Sytuację komplikuje fakt, że nie wszystkie terminale należą do państwa. „Negocjujemy z portami, ale nie wszystkie porty są państwowe (...). To jest kwestia umów – kontraktów z eksporterami, tam gdzie mamy możliwości, staramy się, by to było w miarę ostrożnie traktowane” – powiedział „Rzeczpospolitej” wiceszef resortu rolnictwa.

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