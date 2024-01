UE chce wprowadzić podatek od ogrzewania! Nawet 1200 zł rocznie

VeloBank na sprzedaż. Co to oznacza dla klientów?

Nawet 1200 zł rocznie więcej za rachunki! Wszystko przez unijną regulację

Unia Europejska planuje zmiany przepisach dotyczących handlu emisjami (ETS) wprowadzonym w ramach "Fit for 55". ,Objęte ETS sektory muszą do 2030 roku obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 62 proc. względem 2005 roku. Unia Europejska pracuje teraz nad przyjęciem pakietu ETS II, który obejmie również paliwo do transportu drogowego i ogrzewanie budynków.

ETS II zakłada, że właściciele domów ogrzewanych węglem, ekogroszkiem, olejem opałowym, a także gazem będą ponosić opłaty emisyjne CO2. Podatek ma być uzależniony od poziomu emisji. Opłata ma wynosić 45 euro za tonę. Jak podaje Eska, szacując przeciętną emisję CO2 przez gospodarstwo domowe (6 ton CO2/rocznie), to możemy spodziewać się rachunków rzędu 1200 zł rocznie. Cena miałaby być doliczana do cen energii.

Dokładne kwoty nie są jednak znane i mają być ogłoszone w lipcu 2026 roku, powyższe wyliczenia to na razie spekulacje. ETS II docelowo ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, jednak w podpisanym porozumieniu w sprawie reformy znajduje się zapis, że przy wysokich cenach energii nowy system zostać opóźniony do 2028 roku.

Pieniądze to nie wszystko - Andrzej Kubisiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.