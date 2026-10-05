UOKiK kontra Google. Chodzi o pieniądze dla mediów

Karol Kobos
Karol Kobos
PAP
PAP
2026-10-05 12:13

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił Google zarzuty nadużywania pozycji dominującej. Koncernowi grozi kara sięgająca nawet 10 proc. obrotu. Chodzi o brak umów i wynagrodzeń dla polskich wydawców za wykorzystywanie ich treści medialnych.

Szklany biurowiec z dużym, kolorowym logo Google. O zarzutach UOKiK wobec giganta przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Shutterstock Nowoczesny budynek biurowy Google z lustrzanymi fasadami i kolorowym logo na tle błękitnego nieba. Przed budynkiem widoczne są rośliny i trawniki. Zdjęcie ilustruje artykuł o inżynierze Google, który wykorzystywał tajne dane firmy do obstawiania zakładów. Więcej o skandalu przeczytasz na Super Biznes.

Za co UOKiK chce ukarać Google?

Sprawa jest poważna. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, wszczął postępowanie, które może wstrząsnąć technologicznym gigantem. Na celowniku znalazły się aż cztery spółki z grupy kapitałowej Google: Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Poland.

Główny zarzut to podejrzenie nadużywania pozycji dominującej. Urząd uważa, że Google, jako właściciel najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie, wykorzystuje swoją siłę w sposób nieuczciwy wobec znacznie mniejszych od siebie polskich wydawców medialnych.

Postępowanie może zakończyć się nałożeniem gigantycznej kary dla Google, która może wynieść nawet 10 proc. rocznego obrotu koncernu. W praktyce oznacza to kwotę liczoną w miliardach.

Google a polskie media: o co dokładnie chodzi w sporze?

Google, korzystając z treści tworzonych przez polskie redakcje, wyświetla je w swoich usługach, takich jak Wiadomości Google czy w wynikach wyszukiwania. Mowa o fragmentach artykułów, nagłówkach czy zdjęciach. Dzięki temu użytkownicy dostają szybką informację, a Google zatrzymuje ich na swojej platformie.

Wydawcy twierdzą jednak, że odbywa się to ich kosztem. Koncern, zdaniem UOKiK, nie podpisał z większością polskich firm medialnych umów, które regulowałyby zasady tego wykorzystania i, co najważniejsze, gwarantowałyby im odpowiednie wynagrodzenie. Taki obowiązek nakłada na gigantów technologicznych unijna dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. dyrektywa DSM). Jej celem jest właśnie wzmocnienie pozycji twórców i wydawców w negocjacjach z wielkimi platformami.

Według urzędu, brak transparentnych negocjacji to jeden z głównych powodów, dla których Google usłyszało zarzuty UOKiK, co może skutkować bezprecedensową karą finansową. Urząd podejrzewa, że Google nie dostarcza wydawcom wystarczających informacji, które pozwoliłyby im rzetelnie ocenić, ile pieniędzy im się należy. To stawia media na z góry przegranej pozycji w rozmowach z globalnym potentatem.

Czego szukali Polacy? 2022 rok w Google

Polecany artykuł:

Rozpoznasz miasto po tych kadrach z Google Earth?
Pytanie 1 z 10
Ta budowla została zaprojektowana przez wybitnego architekta pochodzącego ze Szczecina. Jednak nie znajduje się w Szczecinie. Jakie to miasto?
Hala Stulecia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MEDIA
UOKIK
GOOGLE