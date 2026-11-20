W ten weekend odbędzie się zaplanowana przerwa techniczna w wielu bankach, m.in. Banku Pocztowym, PKO BP, Banku Gospodarstwa Krajowego czy Krakowskim Banku Spółdzielczym.

Niedostępność bankowości internetowej, mobilnej i BLIK-a.

Możliwość płacenia kartą i wypłacania gotówki z bankomatów.

Prace modernizacyjne w nocy z piątku na sobotę.

Dobre wyniki finansowe banku i ambitne plany na przyszłość.

Które banki planują prace serwisowe i kiedy dokładnie?

Jeśli jesteś klientem jednego z czterech dużych banków, lepiej przygotuj się na weekendowe utrudnienia. Prace modernizacyjne i przerwa techniczna w bankach dotkną klientów m.in. PKO Banku Polskiego, Banku Pocztowego, Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego (KBS). Utrudnienia rozłożą się na cały weekend, od piątkowego wieczoru 20 listopada aż do niedzieli 22 listopada 2026 roku.

Każda z instytucji zaplanowała prace w nieco innych godzinach:

Bank Pocztowy: przerwa rozpocznie się w piątek (20.11) o godz. 22:00 i potrwa do soboty (21.11) do godz. 4:00.

przerwa rozpocznie się w piątek (20.11) o godz. 22:00 i potrwa do soboty (21.11) do godz. 4:00. PKO Bank Polski: główne prace serwisowe zaplanowano na niedzielę (22.11) w godzinach od 00:01 do 12:00 w południe.

główne prace serwisowe zaplanowano na niedzielę (22.11) w godzinach od 00:01 do 12:00 w południe. Bank Gospodarstwa Krajowego: tutaj przerwa będzie najdłuższa. System BGK24 będzie niedostępny od piątku (20.11) od godz. 19:00 aż do niedzieli (22.11) do godz. 22:00.

tutaj przerwa będzie najdłuższa. System BGK24 będzie niedostępny od piątku (20.11) od godz. 19:00 aż do niedzieli (22.11) do godz. 22:00. Krakowski Bank Spółdzielczy: utrudnienia wystąpią w nocy z soboty na niedzielę, od 21.11 od godz. 19:00 do 22.11 do godz. 5:30.

utrudnienia wystąpią w nocy z soboty na niedzielę, od 21.11 od godz. 19:00 do 22.11 do godz. 5:30. ING: Prace serwisowe zaplanowano w nocy z soboty 21 listopada na niedzielę 22 listopada. Utrudnienia rozpoczną się o godzinie 23:30 i potrwają do 6:00 rano.

Warto zapisać te godziny, żeby uniknąć niemiłej niespodzianki przy próbie zrobienia przelewu czy sprawdzenia stanu konta.

Co nie będzie działać?

Największe niedogodności odczują osoby, które planowały w weekend załatwiać sprawy przez internet. Główne utrudnienia w bankach będą dotyczyć bankowości elektronicznej i mobilnej, co oznacza brak dostępu do aplikacji i serwisów transakcyjnych. Mówiąc wprost: w określonych godzinach nie zrobisz przelewu, nie sprawdzisz historii konta ani nie skorzystasz z niektórych popularnych form płatności.

W przypadku Banku Pocztowego, w nocy z piątku na sobotę (22:00-4:00), klienci nie będą mogli:

zalogować się do bankowości internetowej i mobilnej,

korzystać z płatności BLIK,

zlecać przelewów i zarządzać kartami w bankowości online,

doładowywać telefonu na kartę,

korzystać z automatycznych płatności za autostrady.

Z kolei PKO Bank Polski zaplanował przerwę na niedzielę (00:01-12:00). W tym czasie niedostępne będą jego serwisy internetowe (znane jako iPKO) oraz aplikacja mobilna (dawne IKO). RMF FM wskazuje, że nie będzie też działać serwis telefoniczny. Bank zaznacza, że w trakcie prac mobilną autoryzację zastąpią kody SMS. Warto też pamiętać, że PKO BP jest w trakcie rebrandingu swoich kanałów cyfrowych, ale nie wymaga to od klientów żadnych dodatkowych działań.

Największym problemem podczas przerwy technicznej w ING będzie brak dostępu do bankowości internetowej, aplikacji mobilnej oraz popularnych płatności BLIK. W związku z tym nie zalogujesz się na swoje konto przez stronę Moje ING ani przez aplikację w telefonie, by sprawdzić saldo czy zrobić przelew. Dodatkowo nie będzie można skorzystać z oferty banku, czyli złożyć wniosku o pożyczkę, otworzyć konta czy lokaty.

Czy będzie można zapłacić kartą i wypłacić pieniądze z bankomatu?

Dobra wiadomość jest taka, że w większości przypadków podstawowe operacje pozostaną dostępne. Choć planowana przerwa techniczna w bankach wyłączy dostęp do konta online, to nie powinna sparaliżować codziennych płatności.

Zarówno przedstawiciele PKO Banku Polskiego, jak i Banku Pocztowego zapewniają, że ich klienci będą mogli bez przeszkód:

płacić kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych,

wypłacać gotówkę z bankomatów.

Jest jednak kilka ważnych wyjątków, o których trzeba pamiętać. W przypadku PKO Banku Polskiego podczas niedzielnych prac nie będzie działać funkcja wielowalutowa kart.

Bank ING ostrzega na swoim poratalu, że w czasie prac serwisowych wystąpią utrudnienia w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów, a problemy mogą dotknąć nawet transakcji kartowych. Oznacza to, że wypłata gotówki może być niemożliwa, a płatność kartą w sklepie może zostać odrzucona. ING informuje również, że w trakcie przerwy nie będzie można aktywować nowych kart, zmieniać limitów transakcyjnych ani nadawać kodów PIN. To poważne ograniczenia, które mogą skutecznie uniemożliwić korzystanie z pieniędzy na koncie.

Z kolei klienci Krakowskiego Banku Spółdzielczego muszą liczyć się z tym, że w nocy z soboty na niedzielę mogą wystąpić chwilowe przerwy w działaniu bankomatów i wpłatomatów, mimo że same płatności kartą mają być realizowane bez zakłóceń.

Informujemy, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi w systemach informatycznych Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w sobotę 21.11.2026 r. od godz. 19:00 do godz. 5:30 w niedzielę 22.11.2026 r. nie będzie dostępna bankowość internetowa: KBSNet, KBS24, bankowość mobilna KBS Mobile, a także nie będą działać przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Blue Cash) oraz płatności internetowe PayByLink, PayByNet. We wskazanych godzinach nastąpi przerwa w działaniu BLIK. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w działaniu wpłatomatów i bankomatów. Transakcje kartami płatniczymi będą możliwe do wykonywania. Infolinia KBS będzie prowadzić obsługę klientów w ograniczonym zakresie - ostrzega KBS na swojej stronie internetowej.

Jak przygotować się na przerwę techniczną?

Skoro wiemy już, że dostęp do konta online będzie w weekend ograniczony, warto się na to odpowiednio przygotować. To nic skomplikowanego, wystarczy pamiętać o kilku prostych krokach, żeby uniknąć nerwowych sytuacji. Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów jest wcześniejsze zaplanowanie kluczowych operacji, aby nadchodząca przerwa techniczna w bankach nie pokrzyżowała nam weekendowych planów.

Oto co warto zrobić przed weekendem:

Zrób ważne przelewy wcześniej: Jeśli masz do opłacenia rachunki lub musisz wysłać komuś pieniądze, zrób to najpóźniej w piątek po południu. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę.

Jeśli masz do opłacenia rachunki lub musisz wysłać komuś pieniądze, zrób to najpóźniej w piątek po południu. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Wypłać trochę gotówki: Mimo że płatności kartą mają działać, zawsze dobrze jest mieć przy sobie niewielką kwotę na wszelki wypadek. Szczególnie jeśli planujesz zakupy w małych sklepach czy na targu, gdzie nie zawsze jest możliwość płatności bezgotówkowej.

Mimo że płatności kartą mają działać, zawsze dobrze jest mieć przy sobie niewielką kwotę na wszelki wypadek. Szczególnie jeśli planujesz zakupy w małych sklepach czy na targu, gdzie nie zawsze jest możliwość płatności bezgotówkowej. Sprawdź dokładnie harmonogram swojego banku: Upewnij się, w jakich dokładnie godzinach potrwają utrudnienia w bankach , które cię dotyczą. Może się okazać, że okno serwisowe jest krótsze, niż myślisz, i nie wpłynie na twoje plany.

Upewnij się, w jakich dokładnie godzinach potrwają , które cię dotyczą. Może się okazać, że okno serwisowe jest krótsze, niż myślisz, i nie wpłynie na twoje plany. Uważaj na oszustów: Przerwy techniczne to idealna okazja dla cyberprzestępców. Mogą oni wysyłać fałszywe SMS-y lub e-maile z informacją o rzekomym zablokowaniu konta i prośbą o kliknięcie w link. Pamiętaj, bank nigdy nie prosi o podawanie pełnych danych do logowania w ten sposób.

Podsumowując, weekendowe prace serwisowe to standardowa procedura, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości usług. Choć bywają uciążliwe, nie oznaczają całkowitego odcięcia od pieniędzy. Kluczem jest dobre przygotowanie i odrobina cierpliwości. Po zakończeniu prac wszystko powinno wrócić do normy.

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