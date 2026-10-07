Kontroler kupi jak zwykły klient

Zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji przepisów, który trafił do Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi o dostosowanie polskiego prawa do unijnych zasad ochrony konsumentów. UOKiK ma dostać narzędzia, które pozwolą mu skuteczniej sprawdzać firmy działające zarówno tradycyjnie, jak i w internecie.

Jedną z najważniejszych zmian będą tzw. zakupy kontrolowane. Dziś UOKiK może podjąć działania zmierzające do zakupu produktu, ale nie może sam zawrzeć umowy i kupić towaru w ramach kontroli.

Po zmianach kontroler będzie mógł zachować się jak zwykły klient. Będzie mógł zrobić zakupy pod ukrytą tożsamością. Urząd ma dysponować bazą danych, z której będzie można wykorzystać inne imię i nazwisko, adres zamieszkania czy adres e-mail.

Sprawdzą, co naprawdę oferuje firma

Po co takie rozwiązanie? Chodzi o sytuacje, w których przedsiębiorca zachowuje się inaczej, gdy wie, że ma do czynienia z kontrolerem. Zakup „pod przykrywką” ma pozwolić urzędnikom zobaczyć, jak naprawdę wygląda obsługa klienta i czy firma stosuje nieuczciwe praktyki.

Dzięki temu UOKiK będzie mógł łatwiej wychwycić działania, które podczas zwykłej kontroli mogłyby pozostać niewidoczne.

UOKiK będzie mógł blokować strony

Duże zmiany mają dotyczyć także internetu. UOKiK będzie mógł żądać od przedsiębiorcy usunięcia treści naruszających prawa konsumentów albo ograniczenia dostępu do określonego interfejsu internetowego, np. strony czy aplikacji.

W określonych przypadkach urząd będzie mógł zwrócić się także do firmy hostingowej o usunięcie lub zablokowanie dostępu do takiego interfejsu.

Projekt idzie jeszcze dalej. Nakaz może objąć nawet usunięcie całej domeny wykorzystywanej przez przedsiębiorcę. W takim przypadku domena mogłaby zostać zarejestrowana na Prezesa UOKiK.

Będą mogli wejść do siedziby firmy

UOKiK ma dostać również szersze możliwości przeszukiwania miejsc, w których przedsiębiorcy prowadzą działalność. Takie kontrole dotyczą dziś przede wszystkim spraw związanych z ograniczaniem konkurencji.

Po zmianach przeszukania będą mogły być prowadzone także w sprawach dotyczących naruszania praw konsumentów.

Rekompensata bez podatku

Projekt przewiduje również ważną zmianę dla klientów, którzy otrzymają pieniądze od przedsiębiorcy w ramach decyzji UOKiK-u.

Rekompensaty wypłacane konsumentom za straty wynikające z naruszania ich praw mają zostać zwolnione z podatku dochodowego. Obecnie część takich świadczeń jest uznawana za przychód z innych źródeł, co oznacza konieczność zapłaty podatku.

Po zmianach pieniądze przyznane konsumentowi jako wyrównanie straty mają więc trafić do jego kieszeni bez dodatkowego pomniejszenia o PIT.

Nowelizacja zawiera także zmiany dotyczące kar nakładanych przez UOKiK. Mają one dostosować polskie przepisy do prawa unijnego, ale – jak wynika z projektu – nie oznaczają podwyższenia wysokości kar.

Jeśli przepisy zostaną przyjęte, nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

EKG 2026 - Tomasz Chróstny, prezes UOKiK