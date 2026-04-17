UOKiK organizuje w pełni darmowe warsztaty dla studentów prawa i ekonomii.

Uczestnicy poznają od kulis pracę analityków i techniki „tajemniczego klienta”.

Nagrodą dla najlepszych jest płatny staż, ale rekrutacja kończy się 15 czerwca 2026 r.

Zostań tajnym agentem UOKiK

Zapomnij o nudnej teorii i kserowaniu dokumentów na bezpłatnym stażu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, instytucja kojarzona głównie z kontrolami i karami, rusza z absolutnie nietypową ofertą dla studentów. Chce wyszkolić grupę młodych ludzi w technikach, które do tej pory mogli oglądać głównie w filmach sensacyjnych. Mowa o działaniach „tajemniczego klienta” i prowadzeniu „białego wywiadu”, czyli legalnym pozyskiwaniu informacji z otwartych źródeł. To wszystko w ramach czwartej edycji bezpłatnych warsztatów Summer Camp UOKiK ’26. Urząd nie tylko zapewnia pięciodniowe szkolenie w swojej warszawskiej siedzibie, ale także pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia dla 25 szczęśliwców, którzy przejdą rekrutację.

– Stawiasz na praktyczną wiedzę i nowoczesne spojrzenie na ochronę konkurencji? Dołącz do tygodniowej przygody w UOKiK i sprawdź, jak wygląda ochrona rynku od kuchni. Czekają na Ciebie inspirujące spotkania i praca nad rzeczywistymi case’ami. Ale to nie wszystko. Poprzednie edycje pokazały, że Summer Camp to nie tylko projekt edukacyjny – doceniony wyróżnieniem w konkursie Competition Advocacy Contest. To także przestrzeń do rozwoju oraz wymiany pomysłów i poglądów. Serdecznie zapraszam do udziału! – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kto może zostać analitykiem w przebraniu?

Oferta skierowana jest do studentów co najmniej drugiego roku prawa, ekonomii oraz kierunków pokrewnych. To właśnie oni mają szansę wziąć udział w intensywnych warsztatach, które odbędą się w dniach 14–18 września 2026 r. w Warszawie. Uczestnicy będą pracować na prawdziwych studiach przypadków, wezmą udział w symulacjach postępowań i dowiedzą się, jak analitycy UOKiK tropią nieuczciwe praktyki rynkowe. To unikalna okazja, by zobaczyć od środka, jak państwowy urząd wykorzystuje narzędzia wywiadowcze do ochrony konsumentów i uczciwej konkurencji. Nie jest to więc zwykły wykład, a realne zanurzenie w świat, w którym analityka spotyka się z pracą niemal detektywistyczną.

Liczy się pomysł i 90-sekundowe wideo

UOKiK stawia na kreatywność, dlatego proces rekrutacji jest daleki od standardowego wysyłania CV. Kandydaci muszą przygotować dwie rzeczy. Pierwszą jest esej na temat: „Prawo konkurencji w czasach niepewności geopolitycznej – czy jego cele powinny zostać przedefiniowane?”. Drugim, kluczowym elementem jest krótkie, maksymalnie 90-sekundowe nagranie wideo z autoprezentacją. Komisja rekrutacyjna będzie oceniać nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również autentyczność i nieszablonowe podejście. To jasny sygnał, że Urząd szuka ludzi z inicjatywą i charakterem. Czasu jest niewiele, bo zgłoszenia online przyjmowane są tylko do 15 czerwca 2026 r. Najlepsi uczestnicy warsztatów otrzymają propozycję płatnych praktyk, co może być początkiem nietypowej kariery zawodowej. Jeśli jesteś studentem i marzysz o pracy, która łączy analitykę z elementami dochodzeniowymi, to ostatni dzwonek, by spróbować swoich sił.

QUIZ. Wojna Biedronki z Lidlem. Tylko naprawdę wierny klient zgarnie 10 punktów! Pytanie 1 z 10 Kto jest właścicielem Biedronki (firma, nie człowiek)? Jeronimo Martines Co. Martins Jeronimo Poland Jeronimo Martins Polska Następne pytanie