Upadek szkockiego browaru Brewdog, ikony piwnej rewolucji.

Przejęcie marki przez amerykańską firmę Tilray na początku 2026 roku.

Ponad 500 milionów funtów długu i utrata pieniędzy przez większość wierzycieli.

Zwolnienie 500 pracowników i zamknięcie 38 barów.

Co się stało z Brewdogiem? Upadek i przejęcie przez Amerykanów

Dla wielu to był symbol buntu i nowej fali w piwowarstwie. Szkocki Brewdog, ikona europejskiej piwnej rewolucji, właśnie przeszedł do historii w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Firma, która przez lata budowała wizerunek niezależnej i odważnej, zderzyła się z brutalną rzeczywistością finansową.

Nagły i zaskakujący upadek Brewdog, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek piwa kraftowego w Europie, zakończył się przejęciem przez amerykańską spółkę Tilray na początku 2026 roku. Portal Filary Biznesu przypomina, że Amerykanie, którzy mają już w swoim portfolio kilka innych browarów z USA, kupili nie tylko samą markę, ale też 11 ocalałych pubów. Cała transakcja opiewała na kwotę ponad 30 milionów funtów.

Niestety, za tą biznesową transakcją kryje się ludzki dramat. W wyniku upadku pracę straciło około 500 osób, a firma zamknęła aż 38 swoich firmowych barów, które przez lata były wizytówką marki w wielu miastach.

Jak wielkie są długi? Wierzyciele zostali z niczym

Przejęcie przez Amerykanów to jednak tylko jedna strona medalu. Druga, znacznie mroczniejsza, to finansowa czarna dziura, jaką zostawił po sobie szkocki browar. Liczby są porażające i pokazują skalę katastrofy.

Według oficjalnych informacji, długi Brewdog w momencie sprzedaży sięgały około 500 milionów funtów. Jak donosi BBC, syndyk masy upadłościowej już teraz przyznaje, że sytuacja jest gorsza, niż zakładano. Okazało się, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży majątku firmy – nieruchomości w Szkocji, ciężarówek czy sprzętu do produkcji piwa – są znacznie niższe od oczekiwań. To prosta droga do jednego wniosku: dla wielu wierzycieli po prostu zabraknie pieniędzy.

Lista poszkodowanych jest długa. Największym pojedynczym wierzycielem jest gigant finansowy HSBC, któremu Brewdog był winien około 60 milionów funtów. Potężną stratę, szacowaną na 30 milionów funtów, poniesie też jeden z dotychczasowych akcjonariuszy, firma TSG.

Najgorsza jest jednak sytuacja tysięcy mniejszych firm i dostawców. Szacuje się, że rzesza drobnych wierzycieli, którym browar jest winien łącznie 190 milionów funtów, nie zobaczy z tej kwoty ani grosza. Z pustymi rękami zostali też byli pracownicy. Zaległe pensje i niewypłacone ekwiwalenty za urlop, wyceniane na pół miliona funtów, również nie zostaną spłacone z masy upadłościowej.

Gorzki koniec piwnej rewolucji

To symboliczny koniec pewnej epoki. Marka, która powstała jako manifest buntu przeciwko nudnym, korporacyjnym lagerom i zbudowała swoją potęgę na wizerunku „punkowego” biznesu, sama wpadła w pułapkę, którą tak gardziła.

Przez lata Brewdog był wzorem dla setek małych browarów w całej Europie. Pokazywał, że można rzucić wyzwanie gigantom, a finansowanie pozyskiwać bezpośrednio od fanów poprzez akcje crowdfundingowe "Equity for Punks". Ich historia inspirowała i napędzała rozwój całego rynku piwa rzemieślniczego.

Dziś ten wizerunek leży w gruzach. Ostatecznie, upadek Brewdog to gorzka lekcja, która pokazuje, że nawet najbardziej buntownicza piwna rewolucja musi na koniec dnia zmierzyć się z twardymi realiami biznesu i finansów. Okazało się, że za odważnym marketingiem i głośnymi hasłami kryły się rosnące długi i problemy, które doprowadziły firmę na skraj przepaści.

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