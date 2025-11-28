241 osób straci pracę w Zakładzie Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku do kwietnia 2026 roku

Największe zwolnienia obejmą dział produkcji bezpośredniej – 187 pracowników odejdzie z zakładu

Firma z 80-letnią tradycją zatrudniała jeszcze rok temu około 300 osób na etatach

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku zorganizuje programy wsparcia dla zwalnianych pracowników

Zwolnienia grupowe w ZEM Ełk – kogo dotknie redukcja etatów

Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej przeprowadzi masowe zwolnienia w trzech etapach. Największe cięcia dotkną pracowników produkcji bezpośredniej – 187 osób z tego działu straci zatrudnienie. To oznacza, że firma praktycznie likwiduje główne obszary produkcyjne.

Kolejne 30 miejsc pracy zniknie w sekcji produkcji pośredniej, a 24 pracowników administracji również otrzyma wypowiedzenia. Proces redukcji rozpocznie się w najbliższych tygodniach i potrwa do kwietnia przyszłego roku.

Skala zwolnień jest dramatyczna, jeśli porównamy ją z poziomem zatrudnienia. Jeszcze w 2024 roku ZEM zatrudniał około 300 osób na etatach oraz ponad tysiąc w różnych formach współpracy. Teraz firma straci większość swojej załogi.

Historia ZEM Ełk – od Ursusów po współpracę z Porsche

Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku działa na rynku od 1945 roku. Przedsiębiorstwo rozpoczynało działalność jako Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych, obsługując sektor rolniczy. Z czasem firma przekształciła się w specjalistycznego producenta wiązek elektrycznych dla branży motoryzacyjnej.

W okresie PRL zakład produkował przewody elektryczne do ciągników Ursus, samochodów ciężarowych Star oraz popularnych motocykli. Później asortyment rozszerzył się o części do samochodów osobowych – Fiata 125p, kultowego malucha 126p oraz Cinquecento.

Transformacja ustrojowa w latach 90. otworzyła ZEM na współpracę międzynarodową. Firma nawiązała kontakty z największymi graczami branży motoryzacyjnej – produkowała komponenty dla Fiata, Opla, Mercedesa, Volvo, Peugeota, a nawet prestiżowego Porsche. Ta współpraca z gigantami motoryzacji nie uchroniła jednak zakładu przed obecnym kryzysem.

Branża motoryzacyjna w kryzysie – zwolnienia dotykają całą Europę

Masowe zwolnienia w ZEM Ełk to kolejny przykład problemów w europejskiej branży motoryzacyjnej. Sektor zmaga się z transformacją energetyczną, rosnącymi kosztami produkcji i spadającym popytem na pojazdy spalinowe.

Niemieckie koncerny motoryzacyjne również ograniczają produkcję i redukują zatrudnienie. Problemy dotykają nie tylko producentów samochodów, ale całego łańcucha dostaw – w tym dostawców komponentów elektrycznych, takich jak ZEM.

Kryzys w branży motoryzacyjnej zagraża dziesiątkom tysięcy miejsc pracy w Polsce. Firmy specjalizujące się w tradycyjnych technologiach szczególnie odczuwają skutki przejścia na elektromobilność.

Pomoc dla zwolnionych pracowników ZEM – co oferuje Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku przygotował program wsparcia dla osób objętych zwolnieniami grupowymi. Dariusz Kuprewicz, dyrektor urzędu, potwierdził otrzymanie informacji o planowanych redukcjach i zapowiedział konkretne działania.

Na początku stycznia odbędzie się spotkanie informacyjne dla zwalnianych pracowników. Podczas tego wydarzenia urząd przedstawi procedury rejestracji, dostępne formy pomocy oraz warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

Urząd pracy planuje również zaprezentować programy aktywizacji zawodowej. Zwalniani pracownicy ZEM dowiedzą się, jak znaleźć nowe zatrudnienie na lokalnym rynku pracy lub rozpocząć własną działalność gospodarczą z wykorzystaniem dostępnych dotacji i szkoleń.

Masowe zwolnienia w 80-letniej firmie to cios dla lokalnej społeczności Ełku. Region traci jednego z kluczowych pracodawców, a prawie 250 rodzin stanie przed koniecznością poszukiwania nowych źródeł utrzymania.

PTNW - Modzelewski