Podróże

Urlop z kartą czy gotówką? Jak nie stracić na przewalutowaniu

Tegoroczny sezon wakacyjny rozkręca się na dobre. Wkrótce wybierzemy się w podróż nierzadko w dalekie zakątki świata. Przed podróżą nie tylko warto zadbać o krem z odpowiednim filtrem, ale sprawdzić co oferuje bank, w którym mamy konto, pod kątem przewalutowania i o co warto ewentualnie zapytać by nie stracić na prowizjach, wypłatach z bankomatu itp.