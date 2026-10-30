Rosyjski panczenista Władimir Semirunnij, reprezentujący Polskę, zdobył olimpijskie srebro i z dumą ogłasza, że Polska stała się jego prawdziwym domem.

Jako 19-latek opuścił ojczyznę bez obaw, szukając rozwoju sportowego, a w Polakach najbardziej ceni dotrzymywanie słowa.

Poznaj poruszającą historię tego niezwykłego sportowca i odkryj, co go tak zaskoczyło w naszym kraju.

Jeszcze kilka lat temu jego przyszłość stała pod znakiem zapytania. Dziś Władimir Semirunnij reprezentuje Polskę na międzynarodowych arenach sportowych i może pochwalić się olimpijskim srebrem. Urodzony w Rosji panczenista w 2023 roku zdecydował się opuścić ojczyznę i rozpocząć nowy etap życia w Polsce. Jak sam przyznaje, nie towarzyszył mu wówczas strach. Najważniejsza była możliwość dalszego rozwoju sportowego. Podczas gali Złotych Laurów „Super Biznesu” sportowiec odebrał nagrodę w kategorii Ambasador Polski. W rozmowie z nami nie ukrywał, jak wiele znaczy dla niego to wyróżnienie.

Władimir Semirunnij o Polsce: „Naprawdę czuję teraz, że to jest mój dom”

Dla łyżwiarza szybkiego nagroda jest kolejnym dowodem uznania ze strony kraju, który dał mu możliwość kontynuowania kariery. Semirunnij podkreślał, że Polska nie tylko pozwoliła mu rywalizować na najwyższym poziomie, ale także pomogła mu zdobyć rozpoznawalność.

Wygranie tego Lauru jako Ambasador Polski dużo dla mnie znaczy – przyznał sportowiec.

Najbardziej osobiste słowa padły jednak, gdy zapytaliśmy go o lutowy sukces olimpijski. Semirunnij zdobył srebrny medal na dystansie 10 kilometrów, reprezentując biało-czerwone barwy. Czy właśnie wtedy poczuł, że Polska jest jego ojczyzną?

Można powiedzieć, że tak, poczułem to, bo nie wybierasz kraju, w którym się urodzisz, ale fajnie, że Polska mi pomogła. Naprawdę czuję teraz, że to jest mój dom i jestem bardzo wdzięczny, że mogę walczyć o medale dla Polski – powiedział.

Mimo ogromnego sukcesu sportowiec nie ukrywa, że drugie miejsce pozostawiło pewien niedosyt.

Trochę smutno mi, że tylko drugi. Zawsze mówię, że chcę mieć złoto, ale będę dalej o to walczył – podkreślił.

Wyjechał z Rosji jako 19-latek. Tak wspomina swoją decyzję

Przeprowadzka do innego kraju w młodym wieku mogłaby budzić wiele obaw. W przypadku Semirunnija było jednak inaczej. Jak wspomina, w 2023 roku nie zastanawiał się długo nad możliwymi trudnościami.

Niczego się nie obawiałem. Po prostu byłem młody, dalej jestem młody. Fajnie, że miałem wtedy 19 lat i się zdecydowałem, bo za dużo nie myślałem o tym, co będzie – opowiadał.

Jak dodał, koncentrował się przede wszystkim na wynikach sportowych i szansie, którą otrzymał w Polsce. To właśnie możliwość dalszej rywalizacji była dla niego najważniejsza.

Co zaskoczyło go w Polakach? Wskazał jedną rzecz

Podczas rozmowy zapytaliśmy również, czy po przeprowadzce do Polski coś szczególnie zaskoczyło go w naszych rodakach. Odpowiedź była krótka, ale wymowna.

Tak, że naprawdę jeżeli coś obiecali, to to spełniają, robią i trzymają słowo – powiedział Semirunnij.

Dziś 24-letni sportowiec ma już na koncie olimpijski medal, ale nie zamierza spoczywać na laurach. Zapytany o swoje największe marzenie, nie potrzebował wiele czasu do namysłu.

O złocie. Po prostu o jak najlepszych wynikach – odpowiedział.

A co powiedziałby młodszemu sobie, który kilka lat temu opuszczał Rosję? Jego odpowiedź może zaskakiwać.

Nie chciałbym nic mówić. Chciałbym, żeby młody Władimir sam znał swoją drogę bez pomocy – podsumował.