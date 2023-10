i Autor: Netto / mat. prasowe Netto

Wielkie święto

Urodzinowe promocje w Netto. Ziemniaki za 1 zł, makaron, pizza, jogurty za darmo!

Zaczął się drugi tydzień akcji handlowych związanych z 28. urodzinami Netto Polska. Sieć nie zwalnia tempa i ponownie zaprasza klientów do skorzystania z bardzo atrakcyjnej oferty promocyjnej. Urodzinowe oferty obowiązują do 15 października. Co ciekawego znajdziemy w sklepach sieci?