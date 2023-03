Ustawa antyemerytalna już działa w praktyce. 166 funkcjonariuszy SG wycofało podanie o emeryturę

Dodatek za wysługę lat ma motywować do zostania w służbie

Ustawa ma zatrzymać w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz zwiększyć zainteresowanie wstępowaniem do służb i Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z zapisami ustawy, nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc.

Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Ustawa przewiduje ponadto wykreślenie z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągnięcia 30 lat wysługi.

Nowe dodatki przysługują żołnierzom zawodowym, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia do tej pory nie dostawali jednak m.in. funkcjonariusze służb specjalnych. Uchwalona regulacja to zmienia. Świadczenie obejmie także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA, ale także KAS i Straż Marszałkowską. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.

W tym roku ze służby odeszło 1 tys. 133 funkcjonariuszy. To funkcjonariusze, który skorzystali z nabytych praw emerytalnych. W 2022 roku ze służby odeszło 589 osób, w tym samym czasie przyjęto 870 funkcjonariuszy.

Obecnie funkcjonariusz SG - bezpośrednio po ukończeniu szkolenia - jeśli ma poniżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości ponad 5 tys. zł netto. Powyżej 26 roku życia otrzymuje w służbie przygotowawczej miesięczne wynagrodzenie ponad 4,7 zł netto.

