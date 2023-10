i Autor: Shutterstock

Gospodarka

Tani cukier z Ukrainy zalewa polski rynek. Tysiące miejsc pracy zagrożone

Związek Producentów Cukru w Polsce alarmuje, że skokowo rośnie import cukru z Ukrainy. Według prognoz na przyszły rok unijny import ukraińskiego cukru może wynieść 800 tys. ton. Od października 2022 do sierpnia 2023 roku było to 390 tys. ton. To może oznaczać destabilizację rynku jak w przypadku zboża, nieopłacalność produkcji i w efekcie likwidację miejsc pracy w tym sektorze.