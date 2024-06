Urzędy skarbowe żądają wyjaśnień o majątku. To podstęp wbrew prawu

Rewolucja w receptach odroczona do 1 lipca 2024 r.! Zmiany w zasadach wypisywania i realizacji recept rocznych pierwotnie miały wejść w życie 1 marca 2024 r. Jednak ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych, termin ten został przesunięty na 1 lipca 2024 r.

Co się zmieni w receptach rocznych?

Nowe zasady dotyczące ilości wydawanych przez farmaceutę opakowań leku. Zmiany w zakresie wydawanej ilości leku w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania a ilością opakowań. Doprecyzowanie zasad adnotacji nanoszonych na recepcie.

Ważne! Do 30 czerwca 2024 r. możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach dawkowania (dotychczasowym i nowym).

Od 1 lipca 2024 r. oprogramowanie gabinetowe musi być dostosowane do nowych wymagań, a personel medyczny musi być przygotowany do korzystania z niego.

Trzy ważne zmiany realizacji recept

Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe zasady realizacji recept w aptekach. Nowe przepisy wprowadzają trzy kluczowe zmiany:

1. Umożliwienie osobie realizującej receptę w aptece albo punkcie aptecznym określenia postaci jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, w oparciu o posiadaną wiedzę;

2. W przypadku, gdy na recepcie nie określono sposobu dawkowania w wymagany sposób, farmaceuta będzie mógł wydać pacjentowi dwukrotnie większą niż dotychczas liczbę opakowań leku lub wyrobu medycznego.

3. Jeśli z informacji na recepcie wynikają rozbieżności co do ilości do wydania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, farmaceuta wyda większą ilość, kierując się zasadami określonymi w nowych przepisach.

Pamiętaj! Nowe zasady dotyczą recept realizowanych po 1 lipca 2024. Do tego czasu recepty są realizowane na dotychczasowych zasadach.

Co zmiany oznaczają dla pacjenta?

Większa elastyczność w realizacji recept.

Mniejsza szansa na brak leków w aptece.

Oszczędność czasu – nie trzeba będzie ponownie odwiedzać lekarza w celu uzupełnienia dawkowania na recepcie.