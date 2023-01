Video CV — jak je stworzyć?

Odwiedź serwis Pracuj.pl i sprawdź najnowsze oferty pracy w lokalizacji Praca Warszawa

Co to jest Video CV?

Video CV, jak sama nazwa wskazuje, to życiorys zawodowy nakręcony w postaci filmiku wideo. Dzięki niemu kandydaci mogą przedstawić swoje doświadczenie, umiejętności, jednocześnie wykazać się kreatywnością. Możliwe jest również zaprezentowanie swojej osoby z całkiem innej strony. Dzięki CV w postaci wideo rekruter lepiej zapamięta Twoją kandydaturę.

Jakie są zalety video CV?

Video CV niesie ze sobą wiele zalet. Podczas aplikowania na wybrane przez Ciebie oferty pracy np. za pośrednictwem portalu Pracuj.pl sam możesz zaobserwować, jak każdego dnia wzrasta ilość ogłoszeń. Wyobraź sobie zatem, jak dużo CV musi sprawdzać konkretny rekruter w ciągu dnia! CV w formie video sprawdzi się szczególnie podczas aplikowania na stanowiska w branży kreatywnej, marketingu, mediach czy agencjach reklamowych. W ten sposób rekruter będzie mógł Cię zauważyć i lepiej zapoznać się z Twoją kandydaturą, jednocześnie Ty będziesz w stanie pokazać swoją kreatywność i więcej o sobie powiedzieć.

Jak stworzyć video CV?

Do stworzenia video CV będzie potrzebny Ci odpowiedni sprzęt, ale spokojnie - nic wymagającego. Nie musi to być profesjonalna kamera. Najważniejsze, aby dane urządzenie było w stanie w łatwy i szybki sposób stworzyć film o wysokiej jakości. Możesz wykorzystać do tego również swój telefon komórkowy. Zadbaj również o odpowiednie tło. Najlepiej, gdyby było ono jak neutralne, tak aby nie odwracać uwagi od Twojej osoby.

Jeżeli jednak chcesz wykazać się kreatywnością, a dane stanowisko pozwala Ci na odrobinę szaleństwa, możesz pokusić się o zastosowanie różnych ciekawych rozwiązań np. green screen, który pozwoli Ci wkleić na tło różne obrazy czy zdjęcia. Podczas kręcenia prezentacji postaraj się zawrzeć w niej najważniejsze punkty dotyczące Twojego doświadczenia i umiejętności. Najlepiej, gdyby video CV nie trwało dłużej niż minutę — w przeciwnym wypadku możesz szybko znudzić rekrutera, który nie ma więcej czasu na analizę Twojego CV.