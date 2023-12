W 2024 chleb będzie kosztował 10 zł? Tusk stoi przed trudnym wyzwaniem

Dramatyczny list Glapińskiego do Hołowni. W tle Trybunał Stanu

To kluczowe wyroki dla frankowiczów! TSUE i sądy krajowe zdecydują

Indeks cen podstawowych produktów, prezentowany przez serwis dlahandlu.pl, ujawnia, że cena 1 kg chleba w listopadzie wyniosła średnio 7,47 zł, osiągając najwyższy poziom w historii pomiarów.

Przedstawiciele branży tłumaczą wzrost cen jako efekt rosnących kosztów, obejmujących energię, surowce takie jak mąka, oleje, cukier, opakowania, a także wynagrodzenia i podatki. Logistyka także wpływa na obecną sytuację. Jacek Górecki podkreśla, że ceny pieczywa są związane z ogólną kondycją gospodarki, gdzie wzrost kosztów produkcji skutkuje droższymi produktami spożywczymi.

Koszty działalności piekarni

Tadeusz Patoka, prezes spółki GS Skarszewy, produkującej pieczywo, przewiduje, że koszty działalności piekarni wzrosną znacząco w związku z podwyżką płacy minimalnej. Oczekuje, że koszty te mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Chleb, będący produktem sprzedawanym w niskiej cenie, wymaga jednak środków na produkcję, modernizację, transport, i spełnienie standardów higienicznych.

Wzrost kosztów działalności piekarni wiąże się z podwyżką płacy minimalnej, której wprowadzenie nastąpi od 1 stycznia, a później również od 1 lipca. Producenci chleba oczekują również decyzji co do stawki VAT na żywność i zamrożenia cen energii ze strony przyszłej koalicji rządzącej. Prezes Górecki wyraża przekonanie, że ewentualne przywrócenie 5-procentowej stawki VAT-u, chociażby nie było to druzgocące, wpłynie na ceny, zauważając, że branża nie ma już rezerw, aby absorbować ten koszt.

Jak dobrze znasz polskie hity lat 70.? Quiz z piosenkami z czasów PRL Pytanie 1 z 12 Jaką piosenkę wykonał Zbigniew Wodecki w koncercie „Debiuty” podczas 10. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu? „Pieśń ciszy” „Tak to ty” „Dziewczyna z konwaliami” Dalej