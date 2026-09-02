Prawdziwa perła wśród elektroniki, która zaskakuje wszechstronnością

W gąszczu nowości naszą szczególną uwagę przykuła Bezprzewodowa pompka 3 w 1 Grundig, dostępna w sklepach Action za jedyne 69,95 zł. To urządzenie, które udowadnia, że zaawansowana elektronika nie musi kosztować majątku. Wbudowany akumulator o pojemności 2600 mAh (8 V) i czytelny cyfrowy wyświetlacz sprawiają, że obsługa jest w pełni mobilna i intuicyjna. Sprzęt oferuje dwa tryby pracy: wysokociśnieniowy (do 10,3 bara) do opon samochodowych i rowerów oraz niskociśnieniowy (o wydajności aż 120 l/min) do błyskawicznego dmuchania basenów czy materaców. Trzecią, niezwykle praktyczną funkcją jest odsysanie powietrza, co bardzo ułatwia pakowanie wakacyjnego ekwipunku. Bezpieczeństwo i wygodę zapewnia funkcja automatycznego wyłączania po osiągnięciu zadanego ciśnienia, a dołączone do zestawu etui oraz aż 6 różnych nasadek sprawiają, że to kompletny i gotowy do drogi gadżet.

Autor: Action/ Materiały prasowe

Inteligentny dom i praktyczne gadżety na wyciągnięcie ręki

Koniec wakacji to idealny moment na usprawnienia w swoim otoczeniu. Nowa oferta zaskakuje wyborem elektroniki użytkowej oraz wyposażenia wnętrz, które łączą nowoczesny design z funkcjonalnością. Świetnym tego przykładem jest Urządzenie do laminowania Fichero (59,99 zł). Obsługuje format A3 i jest wręcz stworzone do domowego biura, skutecznie zabezpieczając ważne dokumenty czy kreatywne projekty. Z myślą o najmłodszych wprowadzono na półki Słuchawki bezprzewodowe Fresh 'n Rebel Kids (38,95 zł). Gwarantują wygodę bez plączących się kabli, a ich przyjazna cena przykuwa uwagę równie mocno, co dopasowany do dziecięcego gustu wygląd. Z kolei kierowcy pragnący odświeżyć wnętrze swojego pojazdu docenią Lampki LED do samochodu Nor-Tec za jedyne 29,99 zł. Ten zestaw ze sterowaniem na pilota pozwala na efektowną personalizację auta.

Jeśli planujecie szybkie remonty, faworytem zyskującego na popularności trendu DIY są Samoprzylepne płytki podłogowe (23,95 zł za 11 sztuk). To genialne rozwiązanie, które pozwala na tanią zmianę wyglądu podłogi bez wzywania fachowców. O porządek zadba natomiast nowoczesna i minimalistyczna Szafka z półką. W cenie 99,95 zł dostajemy mebel uniwersalny, który doskonale sprawdzi się w domowej spiżarni, łazience czy garażu.

Jesienny klimat, sprytna kuchnia i inne perełki

Chłodniejsze dni zachęcają do dbania o domowy komfort. W aktualnej ofercie Action łatwo znaleźć produkty, które pomogą zbudować przytulną atmosferę i ułatwią organizację życia w kuchni. Aby poczuć się we własnej sypialni jak w dobrym hotelu, warto wybrać Luksusową poduszkę Hotel Royal w rozmiarze 70 x 80 cm (49,95 zł). W duecie z ogromną, Aksamitną narzutą na łóżko Studio Home (54,95 zł) błyskawicznie ocieplą każde wnętrze. Na jesienne spacery niezastąpiona okaże się natomiast Rozpinana bluza z polaru (37,95 zł), będąca absolutną bazą garderoby na pierwsze chłody.

Oto na co jeszcze zwróciliśmy uwagę podczas przeglądania katalogu:

Papier do pieczenia do frytkownicy beztłuszczowej Dumil (5,99 zł) – doskonały produkt dopasowany do trwającego trendu na air fryery, ułatwiający utrzymanie czystości sprzętu.

(5,99 zł) – doskonały produkt dopasowany do trwającego trendu na air fryery, ułatwiający utrzymanie czystości sprzętu. Luksusowy zestaw sztućców (69,95 zł) – kompletny zestaw ze stali nierdzewnej dla sześciu osób, wyróżniający się nowoczesnym i bardzo gustownym designem.

(69,95 zł) – kompletny zestaw ze stali nierdzewnej dla sześciu osób, wyróżniający się nowoczesnym i bardzo gustownym designem. Kabel do ładowania i transmisji danych Sologic (4,95 zł) – wielki hit cenowy o wyjątkowej wytrzymałości w plecionym oplocie, objęty gwarancją na 5 lat i wspierający bardzo szybkie ładowanie.