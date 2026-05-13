W piątek do Lidla trzeba będzie się ustawić w kolejce. Masło za grosze i produkty za darmo

Anna Wojnowska
2026-05-13 12:03

Najnowsza oferta sklepów Lidl obowiązująca od 14 do 16 maja 2026 roku to dobra okazja, by uzupełnić domowe zapasy. Klienci mogą liczyć na spore rabaty na mięso, nabiał oraz świeże owoce. Część najatrakcyjniejszych zniżek wymaga aktywacji kuponów w darmowej aplikacji lojalnościowej. Sprawdźmy, na co warto zwrócić uwagę w tym tygodniu.

Masło tańsze o ponad osiemdziesiąt procent

Największą obniżką tej gazetki jest masło ekstra 82% marki Pilos w kostce 200 g. Jego cena promocyjna to 0,88 zł (obniżka z 4,99 zł), co oznacza rabat na poziomie 82%. Należy pamiętać, że oferta startuje dopiero w piątek, 15 maja i potrwa tylko dwa dni. Aby z niej skorzystać, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit trzech opakowań na jeden kupon.

Lidl proponuje mięso i wędliny w obniżonych cenach

Lidl przygotował szeroką ofertę dla osób planujących zakupy mięsne. To dobry moment, by zaopatrzyć się w produkty do przygotowania obiadów lub dań z grilla.

  • Schab wieprzowy bez kości, RZEŹNIK (1 kg) – cena spada do 7,99 zł/kg (rabat 52%). Wymagany kupon w aplikacji, limit wynosi 3 kg, oferta od czwartku.
  • Steki z rostbefu z wołowiny Black Angus, RZEŹNIK (454 g, 2 szt.) – wołowina w cenie 63,99 zł zamiast 79,99 zł (oszczędność 16 zł). Oferta jest aktywna już dziś, a na paragon kupimy maksymalnie 4 opakowania.
  • Polski kurczak Gospodarski bez antybiotyków, RZEŹNIK (tuszka) – dostępny za 14,99 zł/kg (25% taniej). Wymagana aplikacja Lidl Plus, start od czwartku.
  • Mięso mielone z łopatki i boczku, RZEŹNIK (500 g) – przecenione na 9,99 zł (rabat 23%), gotowe do zakupu w ofercie bieżącej.
  • Kiełbasa podwawelska XXL, PIKOK (750 g) – popularny wybór za 9,99 zł (zniżka 44%). Oferta od czwartku.
  • Boczek góralski, KABANOS (100 g) – tańszy o niemal połowę, w cenie 1,49 zł. Oferta od 14 maja.

Jak zyskać dzięki aplikacji i ofertom na wielosztuki?

Wiele z analizowanych promocji opiera się na mechanizmie zakupu większej ilości sztuk oraz użyciu aplikacji sklepu. Wyjątkową okazją będzie jednodniowa (15.05) oferta na sok 100% pomarańcza marki Solevita (1 L) – przy aktywacji kuponu i zakupie 6 butelek, 3 z nich otrzymamy w prezencie (należy doliczyć kaucję 0,50 zł za butelkę). Z kuponem zyskamy też 50% rabatu na drugie opakowanie żółtego sera w plastrach Pilos (300 g) – można dowolnie miksować rodzaje. Aplikacja ułatwi również zakup świeżych malin (125 g) za 5,99 zł przy wyborze dwóch opakowań. Już dzisiaj można z kolei kupić kawę mieloną Family Eduscho (500 g) w cenie 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch (z aplikacją) oraz lody w kubku XXL Manhattan (1,4 L) za 16,79 zł przy zakupie dwóch (w tym przypadku aplikacja nie jest wymagana).

Inne okazje warte uwzględnienia na liście zakupów

Asortyment objęty promocjami uzupełniają produkty z innych kategorii. Zwróciliśmy uwagę na poniższe propozycje:

  • Polskie pomidory malinowe luzem – warzywa te kupimy za 7,99 zł za kilogram (taniej o 46%). Oferta dostępna od czwartku.
  • Kapsułki do zmywarki Platinum Plus Lemon, FAIRY (88 sztuk) – większy zapas kupimy za 54,99 zł, co daje oszczędność rzędu 30 zł względem ceny regularnej. Oferta startuje 14 maja.
