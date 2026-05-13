W piątek do Lidla trzeba będzie się ustawić w kolejce. Masło za grosze i produkty za darmo

Masło tańsze o ponad osiemdziesiąt procent

Największą obniżką tej gazetki jest masło ekstra 82% marki Pilos w kostce 200 g. Jego cena promocyjna to 0,88 zł (obniżka z 4,99 zł), co oznacza rabat na poziomie 82%. Należy pamiętać, że oferta startuje dopiero w piątek, 15 maja i potrwa tylko dwa dni. Aby z niej skorzystać, trzeba aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus. Obowiązuje limit trzech opakowań na jeden kupon.

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe PILOS Masło ekstra 82%

Lidl proponuje mięso i wędliny w obniżonych cenach

Lidl przygotował szeroką ofertę dla osób planujących zakupy mięsne. To dobry moment, by zaopatrzyć się w produkty do przygotowania obiadów lub dań z grilla.

Schab wieprzowy bez kości, RZEŹNIK (1 kg) – cena spada do 7,99 zł/kg (rabat 52%). Wymagany kupon w aplikacji, limit wynosi 3 kg, oferta od czwartku.

– cena spada do 7,99 zł/kg (rabat 52%). Wymagany kupon w aplikacji, limit wynosi 3 kg, oferta od czwartku. Steki z rostbefu z wołowiny Black Angus, RZEŹNIK (454 g, 2 szt.) – wołowina w cenie 63,99 zł zamiast 79,99 zł (oszczędność 16 zł). Oferta jest aktywna już dziś, a na paragon kupimy maksymalnie 4 opakowania.

– wołowina w cenie 63,99 zł zamiast 79,99 zł (oszczędność 16 zł). Oferta jest aktywna już dziś, a na paragon kupimy maksymalnie 4 opakowania. Polski kurczak Gospodarski bez antybiotyków, RZEŹNIK (tuszka) – dostępny za 14,99 zł/kg (25% taniej). Wymagana aplikacja Lidl Plus, start od czwartku.

– dostępny za 14,99 zł/kg (25% taniej). Wymagana aplikacja Lidl Plus, start od czwartku. Mięso mielone z łopatki i boczku, RZEŹNIK (500 g) – przecenione na 9,99 zł (rabat 23%), gotowe do zakupu w ofercie bieżącej.

– przecenione na 9,99 zł (rabat 23%), gotowe do zakupu w ofercie bieżącej. Kiełbasa podwawelska XXL, PIKOK (750 g) – popularny wybór za 9,99 zł (zniżka 44%). Oferta od czwartku.

– popularny wybór za 9,99 zł (zniżka 44%). Oferta od czwartku. Boczek góralski, KABANOS (100 g) – tańszy o niemal połowę, w cenie 1,49 zł. Oferta od 14 maja.

Jak zyskać dzięki aplikacji i ofertom na wielosztuki?

Wiele z analizowanych promocji opiera się na mechanizmie zakupu większej ilości sztuk oraz użyciu aplikacji sklepu. Wyjątkową okazją będzie jednodniowa (15.05) oferta na sok 100% pomarańcza marki Solevita (1 L) – przy aktywacji kuponu i zakupie 6 butelek, 3 z nich otrzymamy w prezencie (należy doliczyć kaucję 0,50 zł za butelkę). Z kuponem zyskamy też 50% rabatu na drugie opakowanie żółtego sera w plastrach Pilos (300 g) – można dowolnie miksować rodzaje. Aplikacja ułatwi również zakup świeżych malin (125 g) za 5,99 zł przy wyborze dwóch opakowań. Już dzisiaj można z kolei kupić kawę mieloną Family Eduscho (500 g) w cenie 29,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch (z aplikacją) oraz lody w kubku XXL Manhattan (1,4 L) za 16,79 zł przy zakupie dwóch (w tym przypadku aplikacja nie jest wymagana).

Inne okazje warte uwzględnienia na liście zakupów

Asortyment objęty promocjami uzupełniają produkty z innych kategorii. Zwróciliśmy uwagę na poniższe propozycje:

Polskie pomidory malinowe luzem – warzywa te kupimy za 7,99 zł za kilogram (taniej o 46%). Oferta dostępna od czwartku.

– warzywa te kupimy za 7,99 zł za kilogram (taniej o 46%). Oferta dostępna od czwartku. Kapsułki do zmywarki Platinum Plus Lemon, FAIRY (88 sztuk) – większy zapas kupimy za 54,99 zł, co daje oszczędność rzędu 30 zł względem ceny regularnej. Oferta startuje 14 maja.

EKG 2026 - Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający Pyszne.pl