W tych zawodach zatrudnienie ma być gwarantowane. Ile się zarabia?

Oferty pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce jest zmienny. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Zawiera ona listę zawodów, które mają być gwarancją zatrudnienia i jak się okazuje, także dobrych zarobków. W 2023 r. prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 33 zawodów. Większość wystąpiła w poprzednich zestawieniach, ale pojawiły się cztery nowe pozycje. Oto one:

operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,

technik gospodarki odpadami,

monter izolacji przemysłowych (montuje i kontroluje m.in. rurociągi, zbiorniki, kotły, wentylatory)

technik izolacji przemysłowych.

Zawody, które mają gwarantować pracę, w większości wynagradzane są na poziomie około 5-6,5 tys. zł brutto, choć bywają też większe odchylenia w dół i w górę. A w których zawodach można liczyć na najwyższe zarobki? Na czele listy z zarobkami jest technik programista (mediana 9,3 tys. zł) , inżynier mechatronik (ok. 8 tys. zł) i automatyk (zarobki do ok. 9 tys. zł). Natomiast monter izolacji przemysłowych może liczyć na nieco ponad 6 tys. zł. Najgorzej w zestawieniu płacowym wypada monter nawierzchni kolejowej (mediana to 3,8 tys. zł brutto), gdzie w przypadku 75 proc. pracowników deklarujących zarobki — nie przekraczają 5,6 tys. zł.

Sonda Czy wynagrodzenia powinny być jawne? Tak Nie Tylko w sektorze publicznym Nie mam zdania