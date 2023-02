i Autor: Shutterstock podwyżki dla policjantów

Policja

W życie wchodzi dodatek antyemerytalny! Policjanci dostaną obiecane podwyżki

Od 1 marca 2023 roku w życie wchodzi dodatek antyemerytalny dla policjantów, który ma zachęcić do funkcjonariuszy do późniejszego przechodzenia na emeryturę. Dostaną go funkcjonariusze, którzy posiadają przynajmniej 15-letni staż służby. Rząd liczy, że nie tylko powstrzyma odejścia, ale również ściągnie nowych chętnych.