Wakacje kredytowe znalazły się w impasie? Tyle osób skorzystało z programu

Dopłaty do ZUS

Wakacje kredytowe - zasady

Kredytobiorcy spłacający złotowe hipoteki mogą wnioskować o wakacje kredytowe od końca lipca 2022 r. Pojawiła się wtedy możliwość zawieszenia spłaty rat w sierpniu, wrześniu i w dwóch wybranych miesiącach w IV kwartale 2022 roku. W 2023 r. można skorzystać z moratoriów w jednym wybranym miesiącu w każdym z czterech kwartałów, czyli łącznie w całym roku można zawiesić cztery raty. Czy wiele osób posiadających kredyt mieszkaniowy z tego rozwiązania korzysta? Okazuje się, że do skorzystania z oferty wakacji kredytowych uprawnionych jest około 1,97 mln umów (kredyty mieszkaniowe spłacają zwykle dwie osoby, więc potencjalnych beneficjentów jest 3,4 mln uprawnionych.). To liczba nieco mniejsza od łącznego stanu hipotek w Polsce (sięga około 2,5 mln), bo są pewne wyłączenia, np. program nie obejmuje kredytów walutowych i dotyczy tylko jednego kredytu. To oznacza, że na koniec grudnia 2022 roku z możliwości zawieszenia rat skorzystało 53,3 proc. uprawnionych kredytobiorców.

Korzystając z wakacji kredytowych, trzeba pamiętać o tym, że okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, w których skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu. Nikt tych rat nie anuluje, tylko je odracza.

Sonda Czy złożyłeś już wniosek o wakacje kredytowe? Tak Nie