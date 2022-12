Dodatki dla emerytów

Seniorze, po waloryzacji dodatków do emerytur miesięcznie zyskasz nawet 200 zł więcej!

Dodatki do emerytur i rent przy waloryzacji rocznej samych emerytur również rosną. Jakich podwyżek można spodziewać się w najbliższym czasie? Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego na to wskazują. Biorąc pod uwagę aktualny wskaźnik inflacji 17,4 proc. oraz wzrost wynagrodzeń na poziomie 13 proc., waloryzacja nie tylko emerytur i rent, ale również dodatków, wyniosłaby 20 proc. Sprawdziliśmy, o ile przy takim scenariuszu mogą wzrosnąć kwoty różnych dodatków, takich jak świadczenie pielęgnacyjne czy dodatek kombatancki. Zobacz, o ile przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 20 proc. mogłyby wzrosnąć dodatki do emerytur.