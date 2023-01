Waloryzacja emerytur 2023 i 13. emerytur! 6000 zł dla seniorów!

Jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w "sprawie frankowej". Co postanowiono?

Kredyt we frankach

Waloryzacja 13,8 procent! Sejm podejmie decyzję

Rząd w trakcie dzisiejszego głosowania w Sejmie ma zatwierdzić waloryzację na poziomie 13,8 proc. Zapewniono również, że każdy emeryt dostanie minimum 250 zł podwyżki emerytury miesięcznie, więc minimalna emerytura wzrośnie do 1588,44 zł brutto. To również oznacza wzrost trzynastej emerytury, która wynosi dokładnie tyle co minimalna emerytura.

Wypłata waloryzowanych świadczeń rozpocznie się od marca 2023 roku. Trzynaste emerytury, które są gwarantowane w 2023 roku, będą wypłacane w kwietniu.

Emeryci mogą liczyć nawet na 6000 zł więcej w ciągu roku!

Dzięki gwarantowanej podwyżce emerytur o 250 zł, przez dwanaście miesięcy od marca (kiedy rozpocznie się wypłata zwaloryzowanych świadczeń) senior dostanie łącznie przynajmniej 3000 zł więcej (250 zł mnożymy przez 12 miesięcy). Do tego należy doliczyć trzynastkę wysokości 1588 zł, więc roczny zysk emeryta wyniesie przynajmniej 4588 zł.

Według GUS średnia emerytura w 2022 wynosiła 2 767,47 zł. Więc emeryt, który w ubiegłym roku otrzymywał 2700 zł brutto, od marca jego świadczenie wzrośnie do 3073 zł brutto (wzrost o 373 zł miesięcznie). To przez dwanaście miesięcy aż 4471 zł więcej z samej waloryzacji, a po doliczeniu trzynastki roczny zysk z podwyżek emerytury wyniesie dokładnie 6060 zł!

