Dramat seniorów na koniec roku! Groszowa waloryzacja emerytur

Dramatyczna waloryzacja emerytur 2024

Mamy najnowszy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Wyliczamy go na podstawie danych GUS, które właśnie zostały opublikowane. Dotyczą one bardzo ważnego parametru, jaki bierze się pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji. Chodzi o wzrost wynagrodzeń. GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. wyniosło 7106,54 zł. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosło nominalnie o 13 %. Oznacza to, że przy inflacji na poziomie 6,6 proc. wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów wynosić może 7,8 proc. Niestety, gołym okiem widać, że dwucyfrowe wskaźniki odchodzą do lamusa. Dlaczego tak się dzieje? W ciągu ostatnich kilkunastu roku inflacja osiągała rekordowe poziomy, zbliżając się do 19 proc. Kiedy to drożyzna znacznie hamuje, to hamuje waloryzacja emerytur i rent. Warto podkreślić, że wskaźnik waloryzacji ma niwelować skutki inflacji, dzięki czemu seniorzy w dobie gigantycznej drożyzny nie żyli w skrajnej nędzy. O ile dokładnie mogą wzrosnąć przykładowe emerytury przy wskaźniku 7,8 proc.? Najniższa emerytura wynosząca 1588 zł wzrosłaby o 125 zł miesięcznie, zaś średnia emerytura wynosząca 3 tys. zł wzrosłaby o 236 zł miesięcznie. Najwyższych podwyżek mogliby spodziewać się emeryci ze świadczeniem rzędu 5 tys. zł, które to poszłoby w górę o 394 zł miesięcznie. W skali roku mamy odpowiednio więcej o 1500 zł, 2832 zł i 4728 zł. W galerii przedstawiamy szczegółowo, o ile wzrosną inne emerytury.

QUIZ PRL. Lubisz seriale z PRL-u? Pamiętasz Czarne Chmury? Pytanie 1 z 12 Kultowy serial z gatunku "płaszcza i szpady" zadebiutował na ekranie? 24 grudnia 1974 21 grudnia 1971 23 grudnia 1973 Dalej