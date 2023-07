Wawel droższy niż rzymskie Koloseum! Oburzające ceny biletów wstępu. To się w głowie nie mieści!

Kosmiczne ceny zwiedzania Wawelu

Burzę w sieci wywołał nowy cennik biletów wstępu na Wawel. Wielu internautów uważa, że ceny są porażająco wysokie i wielu osób nie stać na taki wydatek. Bilety na pojedyncze wystawy na Wawelu to koszt wahający się w granicach kilku, kilkudziesięciu złotych. Ale jeśli ktoś chce skorzystać z oferty kilkugodzinnego zwiedzenia całości, to za bilet "Wawel od A do Z" zapłaci 151 zł za osobę, a w cenie ulgowej, czyli m.in. dla dzieci 101 zł. Jeśli czteroosobowa rodzina chciałaby wybrać tę opcję, to zapłaci 504 zł. Wysoka opłata nie obejmuje przewodnika, a jedynie dostęp do atrakcji według określonego harmonogramu godzinowego. Dokupując audioprzewodniki - 14 zł za sztukę - cena rośnie do 560 zł. Warto podkreślić, że na Wawelu nie ma biletów rodzinnych, a wstęp do katedry jest dodatkowo płatny.

Wawel droższy niż rzymskie Koloseum!

Sprawdziliśmy, jak ceny biletów wstępu na Wawel mają się do cennika w popularnej - również wśród polskich turystów - perle architektonicznej Rzymu. Jak podaje portal podrozepoeuropie.pl, normalny bilet 24-godzinny do rzymskiego Koloseum jest dostępny w cenie 18€, co przy obecnym kursie europejskiej waluty daje nam kwotę około 81 zł. W cenie biletu możemy zwiedzić dwa poziomy Koloseum. Jeśli chcemy wybrać się na dwudniową wycieczkę (tzw. Full Experience Ticket) i wejść na poziom areny w Koloseum czy zobaczyć Forum Romanum, musimy zapłacić 24€, czyli około 108 zł. W cenie tego biletu możemy się także wybrać na wycieczkę z przewodnikiem - oczywiście po uprzedniej rezerwacji terminu. Co z biletami ulgowymi? Dzieci oraz młodzież poniżej 18. roku życia jest uprawniona do darmowego wstępu.

Podsumowując - czteroosobowa rodzina, która chciałaby zobaczyć Wawel od A do Z zapłaci za tę przyjemność 504 zł. Ta sama rodzina za obejrzenie od A do Z rzymskiego Koloseum zapłaci - uwaga! - 216 zł.

Rzeczniczka Wawelu - bilety nie podrożały

Do cen biletów odniosła się rzeczniczka zamku zapytana o komentarz w tej sprawie przez redakcję polsatnews.pl. Urszula Wolak-Dudek zapewniła, ceny biletów na główne i podstawowe wystawy "nie uległy podwyższeniu". - Jedyna zmiana dotyczy wzrostu kosztów zewnętrznych usług przewodnickich, niezależnych od Zamku - dodała. Zwróciła uwagę, że bilet "Wawel od A do Z" oferta, udostępniona 29 kwietnia 2023, jest skierowana zwłaszcza dla "dorosłych koneserów" i jest "jedną ze specjalistycznych propozycji zwiedzania Zamku Królewskiego", z wyłączeniem katedry.

Z biletem "Wawel od A do Z" turysta sam wybiera godziny zwiedzania, można z nim wejść na wszystkie otwarte w danym dniu wystawy, także te czasowe. Z wyliczeń Zamku wynika, że od pojawienia się oferty "Wawel od A do Z" korzysta z niej dziennie sto kilkanaście osób. Rzeczniczka dodała też, że na Wawelu utworzono specjalne, krótsze trasy zwiedzania, rekomendowane rodzinom z dziećmi. Najmłodsi do ukończenia 7. roku życia mogą zwiedzać zamek bezpłatnie. Nie zapłacimy też nic, jeśli wybrane wystawy zechcemy poznać w poniedziałek.

