Darmowe leki

Ważą się losy darmowych leków. Prezydent dziś podejmie decyzje o ustawie

We wtorek 29 sierpnia na biurko prezydenta Andrzeja Dudy ma trafić ustawa rozszerzająca grupę osób, którym przysługują darmowe leki. Nowelizacja zakłada darmowy dostęp do refundowanych leków młodzieży do lat 18. i seniorom powyżej 65. roku życia.