Ważą się losy pieniędzy dla Polaków. Wszystko zależy od prezydenta Dudy

Andrzej Duda nie podpisał pierwszego projektu ustawy okołobudżetowej, jak sam tłumaczył, powodem tego była kwota, która miała zostać przeznaczona na media publiczne. Parlament po vecie prezydenta przystąpił do prac nad poprawioną wersją ustawy, która została już uchwalona przez Senat i trafi na biurko prezydenta. Teraz Andrzej Duda ma konstytucyjne siedem dni na jej podpisanie, lub zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego ocenę zgodności jego zapisów z ustawą zasadniczą. Mimo obaw, Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta zapowiada, że Andrzej Duda ustawę podpisze.

- Pan prezydent na ten temat zabierał głos i mówił o tym, że jeśli budżet trafi do niego, zostanie zbadana ścieżka legislacyjna - bo w tym zakresie prezydent ją bada - i prezydent budżet podpisze. Należy oczekiwać, że stanie się to bez zbędnej zwłoki, w terminach, które prezydenta do tego obligują - mówił Ćwik w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Zastępca szefa KPRP zapytany o zagrożenie skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego odpowiedział, że prezydent "wyraźnie mówił" o tym, że po tym jak budżet trafi na jego biurko po ścieżce formalnej, zostanie podpisany. Ćwik stwierdził także, że ze strony prezydenta nie ma narracji, żeby dążyć do rozwiązania parlamentu.

Podwyżki dla nauczycieli i budżetówki, oraz rekordowy deficyt

Ustawa budżetowa zakłada m.in. podwyżki dla nauczycieli i pracowników budżetówki, czy drugą waloryzację emerytur. Ustawa zawiera również rekordowy deficyt wysokości maksymalnie 184 mld zł, według metodyki unijnej ma wynieść 5,1 proc. PKB. Jednocześnie dochody państwa mają wynieść 682,4 mld zł, z czego 603,9 mld zł to wpływy z podatków. Tym samym limit wydatków wynosi 866,4 mld zł.

