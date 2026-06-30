Ważna zmiana w rządzie Tuska. Stworzono nową posadę do wiceminister MON

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-30 14:39

W rządzie Donalda Tuska nastąpiła ważna zmiana. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została nowym pełnomocnikiem ds. odporności państwa. Będzie koordynować walkę z dezinformacją i odpowiadać za edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowe stanowisko w Radzie Ministrów.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w czarnym żakiecie z ozdobnymi guzikami, złotym naszyjniku i perłowej bransoletce, przemawiająca do mikrofonu na tle flagi Polski i logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Temat jej nowej misji można przeczytać na Super Biznes.
Autor: Super Express Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister MON i pełnomocniczka ds. odporności państwa, przemawia przed mikrofonem na tle polskich flag i logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Temat ważnej zmiany w rządzie Tuska oraz nowe stanowisko na portalu Super Biznes.
  • Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa pełnomocniczka ds. programu SAFE, została nową pełnomocniczką rządu ds. wzmocnienia odporności państwa.
  • Jej nominacja wiąże się z likwidacją poprzedniego stanowiska i przejściem do nowego, kluczowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa kraju.
  • Do głównych zadań pełnomocniczki należeć będzie koordynacja działań rządu, w tym walka z dezinformacją i wspieranie edukacji obronnej społeczeństwa.
  • Rzecznik rządu podkreśla jej kompetencje, zaznaczając, że jest osobą, która "wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie".

Nowe stanowisko w rządzie. Kim jest pełnomocnik ds. odporności państwa?

Rada Ministrów we wtorek formalnie powołała nowego pełnomocnika, którego zadaniem będzie wzmacnianie odporności państwa na różnego rodzaju zagrożenia. Funkcję tę objęła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Informację przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Decyzją rządu Donalda Tuska, nowym pełnomocnikiem ds. odporności państwa została wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Samo stanowisko jest nowością w strukturze rządu, a osoba je piastująca ma odpowiadać bezpośrednio premierowi. Rzecznik rządu zapewnił, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która „wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie”.

Polecany artykuł:

Gigantyczne pieniądze z UE na drony dla Ukrainy! Polska też dopłaca
SOBKOWIAK-CZARNECKA: JESTEM GOTOWA NA NOWE WYZWANIA

Czym zajmie się pełnomocnik ds. odporności państwa?

Czym dokładnie jest ta „odporność państwa” i jakie zadania stoją przed nową pełnomocniczką? Zgodnie z rozporządzeniem, jej praca ma skupiać się na kilku kluczowych obszarach, które mają wzmocnić Polskę od wewnątrz. Główne zadania nowej pełnomocniczki będą skupiać się na koordynacji działań rządu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa informacyjnego i społecznego. W praktyce oznacza to, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie odpowiedzialna za:

  • Koordynowanie współpracy między ministerstwami i podległymi im jednostkami w sprawach bezpieczeństwa.
  • Wspieranie działań informacyjnych i komunikacyjnych, co w praktyce oznacza walkę z dezinformacją.
  • Promowanie edukacji obronnej wśród społeczeństwa, czyli budowanie świadomości na temat zagrożeń i sposobów reagowania.

Nowe obowiązki zastąpią dotychczasową rolę Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która była pełnomocniczką ds. programu SAFE. Jak tłumaczył rzecznik rządu, jest to związane z przejściem do kolejnego etapu działań.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podczas Warszawskich Targów Obronnych w Expo XXI
Galeria zdjęć 26
Quiz. Co było na kartki w PRL-u? Jeśli dobrze odpowiesz na 8 pytań, rządzisz!
Pytanie 1 z 10
Do którego roku obowiązywały w Polsce kartki na żywność?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka