Ważna zmiana w rządzie Tuska. Stworzono nową posadę do wiceminister MON

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa pełnomocniczka ds. programu SAFE, została nową pełnomocniczką rządu ds. wzmocnienia odporności państwa.

Jej nominacja wiąże się z likwidacją poprzedniego stanowiska i przejściem do nowego, kluczowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa kraju.

Do głównych zadań pełnomocniczki należeć będzie koordynacja działań rządu, w tym walka z dezinformacją i wspieranie edukacji obronnej społeczeństwa.

Rzecznik rządu podkreśla jej kompetencje, zaznaczając, że jest osobą, która "wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie".

Nowe stanowisko w rządzie. Kim jest pełnomocnik ds. odporności państwa?

Rada Ministrów we wtorek formalnie powołała nowego pełnomocnika, którego zadaniem będzie wzmacnianie odporności państwa na różnego rodzaju zagrożenia. Funkcję tę objęła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Informację przekazał na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Decyzją rządu Donalda Tuska, nowym pełnomocnikiem ds. odporności państwa została wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Samo stanowisko jest nowością w strukturze rządu, a osoba je piastująca ma odpowiadać bezpośrednio premierowi. Rzecznik rządu zapewnił, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która „wszystkie projekty dowozi perfekcyjnie”.

SOBKOWIAK-CZARNECKA: JESTEM GOTOWA NA NOWE WYZWANIA

Czym zajmie się pełnomocnik ds. odporności państwa?

Czym dokładnie jest ta „odporność państwa” i jakie zadania stoją przed nową pełnomocniczką? Zgodnie z rozporządzeniem, jej praca ma skupiać się na kilku kluczowych obszarach, które mają wzmocnić Polskę od wewnątrz. Główne zadania nowej pełnomocniczki będą skupiać się na koordynacji działań rządu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa informacyjnego i społecznego. W praktyce oznacza to, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie odpowiedzialna za:

Koordynowanie współpracy między ministerstwami i podległymi im jednostkami w sprawach bezpieczeństwa.

Wspieranie działań informacyjnych i komunikacyjnych, co w praktyce oznacza walkę z dezinformacją.

Promowanie edukacji obronnej wśród społeczeństwa, czyli budowanie świadomości na temat zagrożeń i sposobów reagowania.

Nowe obowiązki zastąpią dotychczasową rolę Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, która była pełnomocniczką ds. programu SAFE. Jak tłumaczył rzecznik rządu, jest to związane z przejściem do kolejnego etapu działań.

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