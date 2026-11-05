Ważny obowiązek dla przedsiębiorców. Mają czas tylko do końca 2026 roku!

Nowe kody PKD 2025. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o ważnym terminie

Przedsiębiorcy mają czas do końca 2026 roku na samodzielne dostosowanie kodów działalności do nowej klasyfikacji PKD 2025. Od 1 stycznia 2027 r. stare kody przestaną obowiązywać, a w przypadku braku aktualizacji zostaną zmienione automatycznie. Nie zawsze jednak będą odpowiadały rzeczywistemu profilowi firmy. Dlatego warto wcześniej sprawdzić wpis w CEIDG lub KRS i bezpłatnie zaktualizować dane.

Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025) obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. i zastąpiła PKD 2007, która nie odpowiadała już w pełni współczesnym realiom gospodarczym. Kody PKD określają rodzaj prowadzonej działalności i mają znaczenie m.in. przy rejestracji firmy oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe. Do 31 grudnia 2026 r. trwa okres przejściowy, w którym można korzystać zarówno ze starych, jak i nowych kodów. Przedsiębiorcy nie muszą czekać na automatyczną zmianę. Mogą wcześniej samodzielnie wybrać kody najlepiej odpowiadające swojej działalności.

Kto musi zmienić kody PKD i jak to zrobić? Ważny termin dla przedsiębiorców

Obowiązek dostosowania kodów PKD dotyczy przedsiębiorców oraz innych podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nadal korzystają ze starej klasyfikacji PKD 2007. Firmy, które przeszły już na PKD 2025, nie muszą ponownie aktualizować swoich danych.

Na zmianę kodów przedsiębiorcy mają czas do 31 grudnia 2026 r. Wtedy zakończy się okres przejściowy, w którym dopuszczalne jest korzystanie zarówno ze starej, jak i nowej klasyfikacji. Od 1 stycznia 2027 r. obowiązywać będą wyłącznie kody PKD 2025.

Aktualizacja danych jest bezpłatna. Aby zmienić kody, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w CEIDG lub KRS, w zależności od miejsca rejestracji firmy. Wcześniej warto sprawdzić, które oznaczenia najlepiej odpowiadają rzeczywistemu zakresowi prowadzonej działalności.

Przedsiębiorcy, którzy nie zaktualizują kodów do końca roku, muszą liczyć się z ich automatyczną zmianą od 1 stycznia 2027 r. Systemy CEIDG i KRS przypiszą nowe oznaczenia na podstawie kluczy powiązań przygotowanych przez GUS. Nie zawsze jednak będą one dokładnie odzwierciedlały profil działalności firmy, szczególnie gdy jednemu staremu kodowi odpowiada kilka nowych.

Brak kodu PKD może oznaczać wykreślenie firmy z CEIDG. Co ze składkami ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy nie mają przypisanego żadnego kodu PKD, muszą uzupełnić dane do 31 grudnia 2026 r. Jeśli we wpisie CEIDG widnieje puste pole, „brak danych” lub błędne znaki, po 31 stycznia 2027 r. firma zostanie automatycznie wykreślona z rejestru. Oznacza to również wyrejestrowanie z ZUS i utratę prawa do świadczeń, np. zasiłku chorobowego.

Zmiany kodów PKD nie trzeba osobno zgłaszać do ZUS. Wystarczy zaktualizować wpis w CEIDG lub KRS, a dane zostaną przekazane automatycznie. Nie jest też konieczne ponowne zgłaszanie przedsiębiorcy i pracowników do ubezpieczeń. Sama zmiana kodu nie wpływa bezpośrednio na podstawę wymiaru składek.

Nowe kody PKD będą jednak istotne przy ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe. Kod przeważającej działalności określa grupę ryzyka, od której zależy wysokość składki. Od 1 kwietnia 2027 r. będzie ona ustalana na podstawie PKD 2025, według danych aktualnych na 31 grudnia 2026 r. Dotychczasowe kody będą wykorzystywane do ustalania grupy ryzyka tylko do 30 grudnia 2026 r.