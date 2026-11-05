Dlaczego wzrosły maksymalne opłaty u notariuszy?

Od czwartku, 5 listopada, obowiązują nowe, wyższe maksymalne stawki taksy notarialnej. To pierwsza zmiana cenników od 2004 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczyło konieczność wprowadzenia zmian m.in. rosnącymi cenami oraz kosztami funkcjonowania kancelarii notarialnych, w tym wydatkami na pracowników i utrzymanie lokali. Podczas prac nad rozporządzeniem resort wskazywał również na coraz większy stopień skomplikowania czynności notarialnych i czas potrzebny na ich wykonanie.

Resort podkreślał jednocześnie, że maksymalna stawka nie oznacza obowiązkowej opłaty za daną usługę. Ostateczna cena jest uzgadniana między notariuszem a klientem i może być niższa od określonego limitu.

Nowe stawki za testamenty, pełnomocnictwa i dziedziczenie 2026

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez ministra sprawiedliwości wzrosły maksymalne opłaty za:

Sporządzenie testamentu – 200 zł (wcześniej 50 zł).

Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie prawa do zachowku – 300 zł (wcześniej 150 zł).

Testament z zapisem windykacyjnym – 400 zł (wcześniej 200 zł).

Odwołanie testamentu – 50 zł (wcześniej 30 zł).

Podwyższono również maksymalne opłaty za pełnomocnictwa. W przypadku dokumentu dotyczącego jednej czynności limit wynosi obecnie 100 zł zamiast 30 zł, a przy więcej niż jednej czynności – 200 zł zamiast 100 zł. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia maksymalna stawka wzrosła z 50 do 200 zł, natomiast za europejskie poświadczenie spadkowe – z 400 do 600 zł.

Zmiany w opłatach zależnych od wartości czynności notarialnej

Nowelizacja dotyczy także maksymalnych stawek uzależnionych od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Zamiast jednego najwyższego progu powyżej 2 mln zł wprowadzono dwa – przekraczające 2 mln zł oraz 5 mln zł. Przy wartości ponad 2 mln zł maksymalna opłata nadal wynosi 6770 zł plus 0,25 proc. nadwyżki ponad tę kwotę. Dla nowego progu powyżej 5 mln zł ustalono natomiast 14 270 zł oraz 0,15 proc. nadwyżki.

Dotychczas maksymalna wysokość tych dodatkowych opłat była ograniczona do 10 tys. zł, a w przypadku I grupy podatkowej do 7,5 tys. zł. Limity te pozostają bez zmian dla progu 2 mln zł. Przy wartości przekraczającej 5 mln zł wynoszą natomiast odpowiednio 25 tys. zł oraz 15 tys. zł dla I grupy podatkowej.

Więcej za czynności poza kancelarią i poświadczenie podpisu

W rozporządzeniu pojawiła się również nowa pozycja dotycząca złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej, za którą można pobrać maksymalnie 300 zł. Wcześniej obowiązywał limit 200 zł, stosowany do czynności niewymienionych w przepisach. Obecnie maksymalną stawkę za takie czynności zwiększono do 400 zł.

Wzrosły również maksymalne opłaty za czynności wykonywane poza kancelarią oraz inne usługi notarialne. Nowe stawki wynoszą:

Czynności wykonywane poza kancelarią w ciągu dnia – 100 zł za każdą godzinę (wcześniej 50 zł).

Czynności wykonywane poza kancelarią w nocy i dni wolne od pracy – 200 zł za każdą godzinę (wcześniej 100 zł).

Wypisy, odpisy i wyciągi z aktów notarialnych – 12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1. do 10., 10 zł za stronę od 11. do 20. oraz 8 zł od 21. strony.

Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 60 zł (wcześniej 20 zł).