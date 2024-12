Wypłata świadczenia aktywnie w żłobku. Kiedy złożyć wniosek?

Jeszcze nie wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają do żłobka, złożyli wnioski o świadczenie aktywnie w żłobku. ZUS nadal wypłaca im dofinasowanie żłobkowe w kwocie 400 zł miesięcznie. Jeśli rodzice chcą otrzymać świadczenie aktywnie w żłobku z wyrównaniem od października 2024, powinni złożyć wniosek najpóźniej 2 stycznia 2025 r. Jeśli rodzic nie zdąży w tym terminie, to ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek, czyli bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Wniosek o świadczenie aktywnie w żłobku można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego albo trafi pod opiekę dziennego opiekuna.

Od 3 stycznia obowiązują inne terminy na złożenie wniosku o świadczenie aktywnie w żłobku. Aby mieć prawo do świadczenia od dnia, od którego dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia. Rodzic dostanie świadczenie również za miesiąc, w którym dziecko poszło do żłobka, pomimo że złoży wniosek w następnym miesiącu. Jeśli rodzic złoży wniosek o to świadczenie po upływnie 2 miesięcy od dnia, w którym dziecko poszło do żłobka, to świadczenie aktywnie w żłobku ZUS przyzna od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Za poprzednie miesiące świadczenie wtedy nie przysługuje.

Świadczenia aktywni rodzice w pracy i aktywnie w domu – kiedy złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie aktywnie w domu można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy. Natomiast wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy rodzic może złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy, ale nie wcześniej niż w miesiącu, w którym rodzice rozpoczęli aktywność zawodową. Jeśli rodzic złoży wniosek w kolejnych miesiącach, ZUS przyzna świadczenie od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek. Jeśli rodzic złoży wniosek w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy, i spełnia pozostałe warunki, to prawo do świadczenia aktywni rodzice w pracy albo aktywnie w domu ZUS przyzna na okres od 12 do 35 miesiąca życia dziecka.

Świadczeń aktywnie w domu i aktywni rodzice w pracy rodzice nie mogą otrzymać za okresy wcześniejsze niż miesiąc, w którym składają wniosek. ZUS zawsze przyzna jedno z tych świadczeń najwcześniej od miesiąca, w którym rodzic złożył wniosek. Dlatego rodzice nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku, jeśli dziecko skończyło 12 miesięcy.

Najkorzystniej jest złożyć wniosek:

* o świadczenie aktywni rodzice w pracy – w miesiącu, w którym rodzice są aktywni zawodowo i dziecko kończy co najmniej 12 miesięcy.

* o świadczenie aktywnie w domu – w miesiącu, w którym dziecko kończy co najmniej 12 miesięcy.

Ze złożeniem wniosku o świadczenie aktywnie w domu i aktywni rodzice w pracy nie trzeba czekać do pierwszych urodzin dziecka. Wniosek można złożyć już pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko skończy 12 miesiąc życia.

Kalendarz wypłat świadczeń z programu Aktywny rodzic

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic ZUS wypłaca w danym miesiącu za miesiąc poprzedni, czyli np. w grudniu za listopad. Wypłaty świadczenia aktywnie w żłobku zaplanowane są na każdy 20. dzień miesiąca. Pozostałe świadczenia z tego programu ZUS wypłaca ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.