i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator ZUS wypłaci pieniądze z subkonta, ale potrzebne są odpowiednie dokumenty i wniosek USS ZUS

Terminy w ZUS

Ważny termin dla przedsiębiorców. Korekta tylko do końca roku

Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. - poinformował w czwartek PAP rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. to bardzo ważny komunikat dla właścicieli firm. O możliwości korekty, ZUS przypomina także na profilach PUE ZUS.