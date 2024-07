i Autor: Shutterstock

Emerytura

Ważny termin na zapłatę! Za spóźnienie zmniejszą emeryturę

Osoby które nie zapłacą abonamentu RTV na czas, mogą mieć pomniejszone emerytury, lub należność ściągniętą z konta przez skarbówkę! Termin do uiszczenia opłaty jest tuż za rogiem, bo jeśli nie zapłaciliśmy abonamentu z góry, musimy go uiścić do 25. dnia miesiąca.