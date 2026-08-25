Sześć wet prezydenta Karola Nawrockiego może uszczuplić tegoroczny budżet państwa o ponad 8 mld zł, jak wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Najbardziej kosztowne okazały się weta dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków paliwowych (3,8 mld zł) oraz podniesienia akcyzy na alkohol (1,8 mld zł).

Agencja ratingowa Fitch utrzymała rating Polski, ale z negatywną perspektywą, wskazując na weta jako czynnik hamujący wdrażanie polityki gospodarczej.

Brak współpracy między rządem a prezydentem, w tym liczne weta, ogranicza zdolność Polski do skutecznego wdrażania reform gospodarczych, co zauważa agencja Fitch.

Miliardowe koszty wet prezydenta dla budżetu państwa

Ministerstwo Finansów, na prośbę dziennika „Rzeczpospolita”, przygotowało zestawienie finansowych skutków decyzji głowy państwa. Zgodnie z przedstawionymi wyliczeniami, sześć ustaw zawetowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego kadencji uszczupliło budżet państwa o 8,04 mld zł. Analiza, jak podkreślono, dotyczy wyłącznie skutków dla tegorocznego budżetu. Pozostałe zawetowane przez prezydenta ustawy nie zostały ujęte w zestawieniu, ponieważ w większości nie spowodowały one bezpośrednich konsekwencji budżetowych.

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Które weta prezydenta były najdroższe? Szczegółowa lista

Na czele listy najdroższych decyzji znajduje się odrzucenie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Resort finansów wycenił koszt tego weta dla budżetu na 3,8 mld zł. Na drugiej pozycji, ze stratą w wysokości 1,8 mld zł, uplasowało się zawetowanie podniesienia akcyzy na alkohol. Inne znaczące uszczuplenia to weto ustawy wprowadzającej system SENT w obrocie betonem (1,2 mld zł) oraz podwyższającej opłatę cukrową (0,9 mld zł). Problem dostrzegają także instytucje międzynarodowe. Agencja ratingowa Fitch, utrzymując dla Polski negatywną perspektywę, wskazała, że antagonistyczne relacje między rządem a prezydentem i częste weto prezydenta ograniczają zdolność do wdrażania skutecznej polityki gospodarczej.

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