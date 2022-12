Wiceminister Ozdoba stracił władzę w resorcie. Ogromna pensje i przywileje zostały

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Ozdoba ukarany za krytykę premiera?

Nieoficjalnie wiceminister miał zostać ukarany za ostatnie negatywne wypowiedzi na temat rządów premiera Morawieckiego. - Od momentu, kiedy premierem nie jest premier Beata Szydło, mamy pasmo porażek. Tego typu decyzje (o kamieniach milowych - red.) powinny być poprzedzone uchwałą Rady Ministrów - stwierdził Ozdoba w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

Jak informuje Wirtualna Polska, Ozdoba dopytywany był, czy zdaniem Solidarnej Polski Morawiecki powinien przestać pełnić funkcję premiera w związku z "unijnym szantażem" ws. KPO. - Tak historyczna porażka pana premiera powinna być związana z konsekwencjami. Niestety, na razie konsekwencje ponosi Polska. Sądzę, że pan premier wprowadza wszystkich w błąd. Na pewno mnie, jako posła, wprowadził. Nie docenia pan możliwości Solidarnej Polski i tego, jak w obozie Zjednoczonej Prawicy jest odbierana decyzja premiera. Posłowie PiS podchodzą i mówią nam: "mieliście rację" - dodał.

Nie może być tak, że w rządzie zaogniane są konflikty. Nie może być na to naszej zgody. To też sygnał, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji w przyszłości- powiedział PAP polityk partii rządzącej.

To zmiana organizacyjna zaplanowana od jakiegoś czasu przez panią minister klimatu Annę Moskwę. Nie odbierałbym tego jako groźbę skierowaną wobec naszych koalicjantów z Solidarnej Polski - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek o odebraniu z kompetencji wiceministra Jacka Ozdoby nadzoru nad GIOŚ.

Jak informuje Wirtualna Polska, zarządzenie dotyczące kompetencji Ozdoby zostało już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Klimatu i Środowiska. Jak czytamy w dokumencie, Ozdoba "wykonuje zadania zlecone bezpośrednio przez ministra klimatu i środowiska". Natomiast nadzór nad departamentami gospodarki odpadami i instrumentów środowiskowych oraz nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska przypadł wiceministrowi - sekretarzowi stanu Edwardowi Siarce.

Wiceminister bez zadań, ale z przywilejami

W normalnej firmie odsuniecię od podstawowego zakresu obowiązków pracowników, wiązałoby się jednoznacznie ze zwolnieniem z pracy. Jednak jak wiadomo politycy i polityka rządzi się swoimi prawami. Bezrobotnego już wiceministra nie można zwolnić bo chroni go partia i umowa koalicyjna. Formalnie etat jest zajęty, ale w praktyce wiceminister otrzymuje pensje za nic nie robienie i trwanie na stanowisku.

Super Biznes dotarł do oświadczenia majątkowego posła Ozdoby. Jak się okazuje z tytułu pracy w resorcie środowiska zarobił w 2021 r. 157 171,66 zł. (miesięcznie przeszło 13 tys. zł), do tego wykazał przychód związany z wykonywaniem mandatu posła w wysokości 37 394, 54 zł., Jak podsumował poseł zarobił w 2021 r. 194 666, 23 zł. Jak poinformował Super Biznes, Aleksander Brzózka rzecznik prasowy resortu klimatu, wiceministrowi przysługuje samochód służbowy z kierowcą w związku z wykonywaniem obowiązków. Jak zaznaczył wiceministrowie nie mają premii, a prywatna opieka zdrowotna jest możliwa na życzenie i opłacana ze środków własnych sekretarza i podsekretarza stanu.

Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.