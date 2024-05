Więcej Polaków pracuje na B2B. "Elastyczne formy współpracy" coraz popularniejsze

Elastyczność polskiego rynku pracy

"GIGbarometr 2024 osiągnął poziom 5,1 (na skali od 0 do 10, gdzie 10 oznacza maksimum elastyczności rynku pracy). Oznacza to wzrost o 0,6 w stosunku do zeszłego roku. Pozytywny trend zmian da się zauważyć we wszystkich badanych perspektywach" - wskazano w publikacji.

Badanie przedstawione zostało na autorskiej skali "GIGbarometr", który wskazuje na elastyczność rynku pracy, odnoszącej się do takich aspektów zatrudnienia jak: otoczenie – czyli otoczenia makroekonomicznego i prawnopodatkowego; firmy – czyli popularności zastosowania elastycznych form współpracy w przedsiębiorstwach; ludzie – czyli oceny przez firmy jakości współpracy z niezależnymi profesjonalistami.

Poinformowano, że największą zmianę na plus odnotowano rok do roku w perspektywie "otoczenie" – z 4,1 w 2023 r. na 5,1 w 2024 r., wyjaśniając, że to m.in. za sprawą wpływu sytuacji gospodarczej oraz szybkiego rozwoju technologii ułatwiających elastyczną pracę zdalną. W perspektywie "firma" nastąpił wzrost do 2,6 w 2024 r. z 2,2 w 2023 r., co ukazuje, że zwłaszcza małe firmy w większym stopniu otwierają się dziś na nowoczesne formy współpracy. Natomiast punktacja w perspektywie "ludzie" wzrosła do poziomu 7,7 (wobec 7,2 w 2023 r.), co według autorów badania opisuje, jak dobrze oceniani są dziś niezależni profesjonaliści i model, w którym współpracują z przedsiębiorstwami.

65 proc. firm w Polsce korzysta z umów zlecenie i B2B

"Już 65 proc. działających w Polsce firm korzysta dziś z elastycznych form współpracy, takich jak umowa B2B, czy umowa-zlecenie. To aż o 12 proc. więcej niż w zeszłym roku. Na popularności zyskują umowy B2B, które stosowane są już w niemal 3 na 5 przedsiębiorstwach" - zauważono.

Dodano, że popularność elastycznych form zatrudnienia ma tendencję wzrostową wśród małych firm, co pokazuje wzrost pozytywnego nastawienia wśród badanych na poziomie 65 proc. względem 58 proc. w ubiegłym roku.

Z badania wynika, że 34 proc. firm uważa, że wdrożona polityka korporacyjna (np. polityka pracy hybrydowej) ma pozytywny wpływ na elastyczność rynku pracy. Jak dodali autorzy publikacji, na "GIGekonomię" wpływa sytuacja gospodarcza. Badając stosunek tego czynnika względem 2023 r., punktacja wzrosła z 4,0 do 5,1 wśród małych firm oraz z 4,8 do 5,8 wśród średnich organizacji. 37 proc. badanych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że znaczenie elastycznych form zatrudnienia wzrośnie na przestrzeni 12 najbliższych miesięcy, a dla dużych firm odsetek ten wynosi 53 proc.

W informacji zwrócono uwagę na wzrost popularności umów B2B, który widać zwłaszcza wśród przedsiębiorców średniej wielkości (wzrost w skali roku z 46 proc. na 57 proc.), względem liczby umów-zlecenie, która dalej pozostaje najczęściej wybieraną formą współpracy.

Badanie zrealizowano w marcu 2024 r. za pomocą techniki CATI oraz CAWI. Sumaryczna próba wyniosła 311 przedstawicieli firm reprezentatywnych.

