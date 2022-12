Większość zysków Orlenu pochodzi z zagranicy. Ekspert wyjaśnia

Ogłoszenie najnowszych wyników PKN Orlen ma miejsce w bardzo specyficznych okolicznościach dla światowego rynku paliwowego. - W mediach, szczególnie w ostatnim czasie zwiększonego popytu na paliwa gotowe, a ich cena znacznie zaczęła wzrastać, pojawiał się szereg zarzutów skierowanych do koncernów paliwowych, opartych głownie na tym, że jest po prostu drogo – tłumaczy Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem, w zestawieniu z wysokimi zyskami przedstawianymi w raportach, jeszcze silniej uaktywnia się krytyka koncernów. - Znaczna część przychodów na przykład Orlenu pochodzi spoza Polski, znikomy jest także zysk z rodzimych stacji paliwowych. - Bardzo pozytywne jest też to, że znaczna większość tych zysków jest osiągana za granicą. Przeczy to różnym tezom, że Orlen dorabia się na krwi polskich kierowców, bo ze stacji benzynowych tylko 4% stanowi przychody Orlenu. Zaczynają więc być widoczne efekty skali budowy koncernu multienergetycznego. Jeśli tak dalej będzie, to okaże się, że ten projekt, koncept jest trafiony i się sprawdza. – mówi Cezary Kaźmierczak.

Ekspert nawiązuje także do procesu fuzji, która wchodzi już w końcową fazę – do Orlenu po Lotosie, ma dołączyć także PGNiG. Spółki mają stworzyć koncern multienergetyczny o szerokim wachlarzu usług i przede wszystkim zdolnościach kompetencyjnych i finansowych do prowadzenia rozwojowych projektów. - W praktyce w Europie tak to funkcjonuje, jest taki model, że jest jeden wielki koncern na kilka krajów, tak jak we Włoszech, Niemczech, czy we Francji. U nas wybrano jakąś dziwną drogę, mianowicie rozdzielono firmy energetyczne tak, że one mają ze sobą konkurować, w efekcie czego wszystkie były bardzo słabe, nie miały pieniędzy na inwestycje. Ekspansja Orlenu jest więc w pewnym sensie odpowiedzią na ten europejski model, który by odpowiadał na wyzwania czasów – twierdzi Cezary Kaźmierczak. Prognozuje też, że wyniki Koncerny za 3 kwartał pokazują, że ten projekt ma duże szanse na sukces. - Tego oczekujemy od tego sektora. Orlen w tej chwili nieźle zarabia i dobrze, że wykorzystuje te szanse, które się przed nim otwierają. – mówi Kaźmierczak.

PKN Orlen po fuzji z Lotosem utrzyma 70% udziałów w wydzielonej spółce. Będzie jej operatorem i będzie nią zarządzał. Z kolei w zamian za 417 stacji Lotosu w Polsce nowy koncern zyskał na zasadzie wymiany stacje przynoszące porównywalny zysk operacyjny na Słowacji (41 stacji) i na Węgrzech (144 stacje). W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Grupa ORLEN przeznaczyła na realizację inwestycji 10,8 mld zł. Wśród nich są strategiczne projekty rozwojowe, które długofalowo zwiększą konkurencyjność koncernu i jego odporność na wahania rynkowe, a także znacząco przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. To przede wszystkim inwestycje w morskie farmy wiatrowe, ale też największa w Europie inwestycja petrochemiczna w rozbudowę olefin, projekty wodorowe, czy nowoczesne biometanownie, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii.

