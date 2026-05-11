W poniedziałek rano doszło do masowej awarii Profilu Zaufanego, uniemożliwiającej logowanie do login.gov.pl i paraliżującej wiele usług e-administracji.

Tysiące użytkowników nie mogło załatwić spraw w ZUS, zalogować się do IKP czy podpisać dokumentów podatkowych, co potwierdził wykres zgłoszeń awarii na Downdetector.

Awaria Profilu Zaufanego, działającego jak elektroniczny dowód, dotknęła szeroki zakres usług – od CEIDG po wnioski o becikowe czy sprawdzenie punktów karnych.

Istnieje alternatywne rozwiązanie: do wielu usług administracji publicznej można zalogować się bezpośrednio przez aplikację mObywatel, omijając problem z Profilem Zaufanym.

Co się stało z Profilem Zaufanym? Nagła awaria i problemy z logowaniem

Poniedziałkowy poranek przywitał wielu Polaków niemiłą niespodzianką. Próba załatwienia sprawy urzędowej przez internet dla wielu zakończyła się komunikatem o błędzie. Na problem zwrócił uwagę były minister cyfryzacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Cieszyński. „Nie działa Profil Zaufany” – napisał krótko na platformie X (dawniej Twitter). W poniedziałek rano doszło do masowej awarii Profilu Zaufanego, która uniemożliwiła użytkownikom logowanie do serwisu login.gov.pl.

Problemy ze stroną login.gov.pl potwierdzają też dane z serwisu Downdetector, który monitoruje działanie popularnych usług internetowych. Wykres zgłoszeń awarii wystrzelił w górę tuż po godzinie 6:00 rano, co pokazuje skalę problemu. Użytkownicy z całego kraju informowali o braku możliwości potwierdzenia swojej tożsamości online.

Paraliż e-administracji. Jakie usługi przestały działać?

Awaria Profilu Zaufanego to nie tylko techniczna usterka. To realny paraliż dla osób, które na co dzień korzystają z cyfrowych usług państwa. Profil Zaufany to darmowe narzędzie, które działa jak elektroniczny dowód osobisty. Pozwala logować się do systemów administracji publicznej i składać tzw. podpis zaufany, który jest równoważny z podpisem odręcznym.

Co to oznacza w praktyce? Awaria Profilu Zaufanego oznacza więc brak możliwości załatwienia spraw w ZUS, zalogowania się do Internetowego Konta Pacjenta czy podpisania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez przedsiębiorców. Usterka uniemożliwia lub znacznie utrudnia m.in.:

załatwienie spraw w ZUS i urzędzie skarbowym,

dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP),

podpisywanie dokumentów podatkowych, np. JPK_VAT,

logowanie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

składanie wniosków o rejestrację lub zmianę danych w działalności gospodarczej (CEIDG),

zgłoszenie utraty dowodu osobistego,

wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),

załatwienie spraw rodzinnych, jak becikowe, Karta Dużej Rodziny czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

sprawdzenie punktów karnych.

Jest alternatywa. Jak ominąć problem i załatwić sprawę w urzędzie?

Choć problemy z Profilem Zaufanym są poważne, istnieje sposób na ich obejście. Wspomniany już były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wskazał na alternatywne rozwiązanie. Okazuje się, że do wielu usług administracji publicznej można zalogować się bezpośrednio przez aplikację mObywatel, która również pozwala na potwierdzenie tożsamości.

Dla wielu użytkowników może to być jedyny sposób na załatwienie pilnej sprawy urzędowej do czasu, aż awaria Profilu Zaufanego zostanie usunięta. Na ten moment Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiada za działanie usługi, nie wydało oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Nie wiadomo, co jest przyczyną problemów ani jak długo mogą one potrwać.

Nie działa Profil Zaufany.Wygodną i bezpieczną alternatywą jest wdrożona przez @pisorgpl możliwość logowania przez mObywatela 😊 pic.twitter.com/VZWs4izWaM— Janusz Cieszyński (@jciesz) May 11, 2026

📢 Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe. Zalecamy w tym czasie korzystanie z innych form… pic.twitter.com/C9jKNzmIti— Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) May 11, 2026

