Wielka podwyżka dla Rydzyka. Koniec z zaniżonymi opłatami dla redemptorystów

Podwyżka opłaty za grunt dla ojca Rydzyka

Władze Torunia wprowadziły zmiany w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntów przez redemptorystów - podała Wirtualna Polska. Chodzi o dwie działki Skarbu Państwa, położone w zachodniej części miasta, które od 2017 roku są w użytkowaniu redemptorystów. Na tych działkach powstało Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II i inne projekty ojca Tadeusza Rydzyka. W tym roku pierwszy raz od paru lat została zaktualizowana i podniesiona opłata za grunt. Zmiany wprowadził nowy prezydent Torunia Paweł Gulewski i wojewoda Michał Sztybel, który stwierdził, że brak aktualizacji stawek jest niedopuszczalny.

Ile zapłacą redemptoryści w 2025 roku?

Jak poinformował Marcin Centkowski z toruńskiego magistratu, odpowiadając na pytania Wirtualnej Polski, roczna opłata za dzierżawę jednej działki przy ul. Starotoruńskiej wzrosła z 211 zł do 355 zł. Wyższa jest podwyżka za korzystanie z drugiej nieruchomości - tam zamiast 5,6 tys. zł będzie do zapłaty aż 15,4 tys. zł.Jest to więc dużo większa podwyżka, niż zapowiadał rok temu ówczesny prezydent Torunia Michał Zaleski, który na zarzuty o niepodnoszenie tych stawek zakonnikom odpowiedział wtedy: - "Jeżeli ta aktualizacja będzie na poziomie inflacji, to poziom zmiany opłaty za wieczyste użytkowanie sięgnie dwóch tysięcy złotych.

Działki za grosze od rządu PiS

Muzeum Pamięć i Tożsamość powstało na terenach należących do Skarbu Państwa, które otrzymał ojciec Rydzyk w 2017 roku. To atrakcyjne tereny w zachodniej części Torunia, między Wisłą i wylotówką na Bydgoszcz, gdzie redemptoryści mieli już kościół, uczelnię, budowali także geotermię, a w plamach był Park Pamięci Narodowej z tężniami solankowymi. Grunty miały trafić do zakonu bez przetargu i z wysoką bonifikatą. Jednym z warunków umowy był zakaz prowadzenia działalności komercyjnej na tych terenach. Budowa muzeum była możliwa dzięki ogromnej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za czasów rządów PiS przeznaczono na projekt 224 miliony złotych.

