Wielka sieć dyskontów chce mieć własne stacje paliw! Orlen będzie miał konkurencję?

Stacje paliw przy Dino

Sieć sklepów spożywczych Dino wraca do projektu handlu paliwami. Firma wnioskowała o koncesję na obrót paliwami przez spółkę córkę, czyli Dino Oil już w maju 2018 roku i uzyskała koncesję w sierpniu tego samego roku. Dino Oil ma koncesję tylko na jedną stację, przy centrum dystrybucyjnym firmy. Taka stacja jest potrzebna firmie np. do tankowania własnych ciężarówek. Ale teraz Dino chce ruszyć z własną siecią stacji. Wskazywać może na to fakt, iż firma poszukuje obecnie specjalisty ds. paliw w Dino.

W zakresie obowiązków specjalisty ds. paliw w Dino znajdzie się pomoc w projektach dotyczących rozwoju sieci Dino w obszarze stacji paliw, nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem stacji, monitorowanie płatności użytkowników, tworzenie instrukcji dotyczących obsługi obiektów, kontrola i doskonalenie jakości usług logistycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz analiza wskaźników efektywności – piszą wiadomoscihandlowe.pl. Można więc przypuszczać, że Dino zbuduje całą sieć stacji paliw.

Działalność Dino Oil

Jedynym udziałowcem Dino Oil jest Dino Polska. Głównym przedmiotem działalności spółki córki jest sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Przez pierwsze lata działalności, do 2021 roku, firma sprzedawała głównie swoje usługi, a jej przychody wynosiły w 2019 roku 271 tys. zł, a w 2020 roku 628 tys. zł. Zmiana nastąpiła dwa lata temu, kiedy Dino Oil w 2021 roku zmieniło wyraźnie sposób działania, co widać w strukturze przychodów. W 2021 roku przychody spółki wyniosły 15,48 mln zł, natomiast rok temu wzrosły ponad dwukrotnie i były równe 37,12 mln zł. Wpływy księgowane są jako pochodzące ze sprzedaży towarów i materiałów.

Konkurencja dla Orlenu?

Nie jest wykluczone, że kiedyś Dino Polska poinformuje o debiucie na rynku stacji paliw dostępnych dla konsumentów – piszą wiadomoscihandlowe.pl. Ostatnie inwestycje firmy w drogerię internetową eZebra.pl świadczą o tym, że Dino chce rozszerzać swoją działalność. Na koniec czerwca 2023 roku w Polsce działały 173 stacje paliw należące do sieci handlowych. Dla porównania Orlen miał w tym czasie 1919 stacji paliw, koncerny zagraniczne 2025, a niezależni operatorzy 3802.

