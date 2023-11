Wielki kryzys cukrowy na świecie. Co z cenami cukru w Polsce?

Cukier najdroższy od 12 lat!

Ceny cukru na rynkach światowych osiągnęły najwyższy poziom od 2011 roku, głównie z powodu spadku globalnej produkcji spowodowanego niezwykle suchą pogodą, która zniszczyła zbiory w Indiach i Tajlandii – pisze money.pl. Indie i Tajlandia są drugim i trzecim co do wielkości światowymi eksporterami cukru na świecie. Problemy z brakiem cukru dotkną najbardziej kraje uboższe, gdzie już występują niedobory podstawowych produktów, takich jak ryż. Jak pisze money.pl braki w żywności to skutek zjawiska klimatycznego El Nino, wojny na Ukrainie i słabszych walut. Bogatsze kraje zachodnie mogą poradzić sobie z wyższymi kosztami, ale biedniejsze kraje będą mieć duże problemy.

Droższy cukier w Polsce

Ceny cukru w Polsce na poziomie 6-6,5 zł za kilogram długo się nie utrzymają, bo szybko kurczą się zapasy w magazynach. Trudno liczyć na cukier z importu, bo brakuje go na świecie – podaje serwis muratordom.pl.

Ceny cukru w rok już niemal się podwoiły. Według wyliczeń GUS marcu 2022 r. średnia cena kilograma cukru typu kryształ wynosiła 3,33 zł. Cukier jest produktem wyjątkowo podatnym na rynkową panikę. Gdy tylko zaczynają się braki, masowo kupujemy go na zapas w dużych ilościach, a braki windują mocno podnoszą ceny. W 2022 roku w czasie niedoborów w sklepach, była nawet wprowadzana reglamentacja, a kilogram potrafił kosztować nawet 10 zł.

Najniższe rezerwy cukru od 2009 roku

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przewiduje 2 proc. spadek globalnej produkcji cukru w sezonie 2023-24 w porównaniu z rokiem poprzednim, co przekłada się na stratę około 3,5 miliona ton metrycznych (3,8 miliona ton amerykańskich).Cukier jest coraz częściej wykorzystywany do produkcji biopaliw, takich jak etanol, więc światowe rezerwy cukru są najniższe od 2009 roku.

