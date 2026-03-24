Katalog świąt ustawowo wolnych od pracy reguluje Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Lista jest zamknięta i obejmuje 14 pozycji. Polacy nie pracują m.in. w Nowy Rok, Święto Trzech Króli, oba dni Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz w Boże Narodzenie.

Od 2025 roku do listy dołączyła Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia). Zmiana ta wzbudziła spore kontrowersje – szczególnie wśród organizacji pracodawców, które krytykowały sposób przeprowadzenia procesu legislacyjnego. Wielki Piątek nadal pozostaje dniem roboczym.

Wielki Piątek wolny od pracy – co proponuje petycja?

Jeszcze w trakcie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja z propozycją rozszerzenia listy dni wolnych. Autor petycji zaproponował aż sześć nowych dat:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

2 maja

piątek po Bożym Ciele

2 listopada (Dzień Zaduszny)

31 grudnia

Główny argument? Możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną i łatwiejsza organizacja życia prywatnego. Petycja nie doczekała się jednak rozstrzygnięcia. Decyzja należy teraz do Prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent może zaproponować, Sejm musi zdecydować

Każda zmiana w katalogu dni wolnych od pracy wymaga nowelizacji ustawy. Prezydent może złożyć inicjatywę ustawodawczą, ale ostateczne słowo należy do Sejmu. Sama przychylność głowy państwa nie wystarczy – konieczna jest pełna procedura legislacyjna.

Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach, petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki – jednak nie wcześniej niż po trzech miesiącach od dnia jej złożenia. Termin ten minął, a decyzji wciąż nie ma.

Pracodawcy mówią „nie”. Dlaczego?

Nowe dni wolne od pracy to nie tylko zmiana w kalendarzu. To realna ingerencja w funkcjonowanie przedsiębiorstw i całej gospodarki. Każdy dodatkowy dzień wolny generuje koszty – szczególnie dla małych i średnich firm.

Konfederacja Lewiatan regularnie sprzeciwia się takim inicjatywom. Organizacja wskazuje na brak dialogu społecznego i pośpiech w procesie legislacyjnym. Przy okazji Wigilii pracodawcy ostrzegali wprost: kolejne dni wolne osłabią konkurencyjność polskich firm.

Wielki Piątek 2026 – czy trzeba anulować wnioski urlopowe?

W tym roku Wielki Piątek przypada na 3 kwietnia 2026 r. Wielkanoc zaś na 5 i 6 kwietnia. Na razie Wielki Piątek pozostaje dniem roboczym. Pracownicy, którzy chcą mieć wtedy wolne, muszą złożyć wniosek urlopowy.

Jeśli przepisy zmienią się jeszcze przed tym terminem – co jest mało prawdopodobne wobec czasu niezbędnego na uchwalenie ustawy – złożone wnioski urlopowe trzeba by anulować. Na tę chwilę nic na to nie wskazuje.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296); Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

