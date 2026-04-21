Wielki przemyt z Kanady udaremniony. KAS przechwyciła towar za 4,5 mln zł

Mateusz Kobyłka
2026-04-21 8:07

Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła ogromny przemyt o wartości blisko 4,5 mln zł. W panelach LED, które przyleciały do Polski w paczce z Kanady, ukryto narkotyki! W sprawie zatrzymano 40-letnią obywatelkę Chin, której grozi teraz do 20 lat więzienia.

Autor: KAS/ Materiały prasowe Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w odblaskowej kamizelce zabezpiecza pakunki z marihuaną, ukrytą w przesyłce z Kanady. Na pierwszym planie widoczne są hermetycznie zamknięte opakowania z narkotykiem oraz elementy opakowania paneli LED.
  • Mazowiecka KAS przechwyciła blisko 90 kg marihuany o wartości prawie 4,5 mln zł, ukrytej w przesyłce z Kanady deklarowanej jako panele LED.
  • Narkotyki, ukryte w 27 z 47 paneli, zostały wykryte dzięki analizie ryzyka przeprowadzonej przez funkcjonariuszy MUCS.
  • Zatrzymano 40-letnią obywatelkę Chin, odbiorczynię przesyłki, której grozi od 3 do 20 lat więzienia za przywóz znacznej ilości środków odurzających.

Przemyt marihuany z Kanady. Jak KAS przejęła narkotyki?

To jedno z największych przejęć narkotyków w ostatnim czasie. Funkcjonariusze z Wydziału Realizacji „Porty Lotnicze” z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie udaremnili przemyt marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 4,5 mln zł. Wszystko działo się w jednym z magazynów na lotnisku, gdzie celnicy postanowili przyjrzeć się bliżej przesyłce z Kanady. Decyzja o kontroli nie była przypadkowa. Funkcjonariusze podjęli ją na podstawie własnej analizy ryzyka, która wskazała, że właśnie ta paczka może zawierać nielegalny towar. Ich przypuszczenia okazały się w stu procentach trafne.

Jak wyglądał przemyt marihuany w panelach LED?

Zgodnie z dokumentami, w wielkiej drewnianej skrzyni miały znajdować się zwykłe panele ledowe. Kiedy funkcjonariusze otworzyli przesyłkę, na pierwszy rzut oka wszystko się zgadzało – w środku faktycznie były kartony z 47 panelami. Prawdziwa niespodzianka czekała jednak wewnątrz. Okazało się, że aż 27 z nich zostało specjalnie przerobionych na skrytki. W środku paneli ukryto łącznie 159 hermetycznie zamkniętych pakietów z zielonym suszem. Szybki test na miejscu wykazał, że to prawdopodobnie marihuana. Wątpliwości rozwiały szczegółowe badania w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku, które potwierdziły, że to właśnie ten narkotyk. Dzięki czujności funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej na czarny rynek nie trafiło prawie 90 kg narkotyków.

KAS
Galeria zdjęć 9
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAS