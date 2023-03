Wielki transfer emerytur z Polski do Niemiec. Ponad 80 tysięcy świadczeń w ciągu pół roku

Emerytury z Polski do Niemiec

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje dane w ramach "Kwartalnych informacji o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o innych świadczeniach". Wśród nich o świadczeniach emerytalno-rentowych, które płyną do klientów ZUS za granicę.

Portal Interia prześledził dane. I tak w pierwszej połowie ubiegłego roku średnio miesięcznie ZUS wypłacał 83 549 emerytur zagranicznych, a przeciętna wartość takiego świadczenia wynosiła 1417,28 zł, co w ciągu sześciu miesięcy dało wartość 710 471 000 zł. Znaczną większość wypłat emerytur za granicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyłał do państw Unii Europejskiej, bo aż 52 140 na miesiąc, a średnia wartość przelewu opiewała na 1360,58 zł. W ciągu pół roku kosztowało to 425 640 400 zł.

Niemal połowę z transferów emerytur z Polski w ramach Unii Europejskiej dostają klienci ZUS mieszkający w Niemczech. Przeciętna miesięczna liczba wypłat w pierwszej połowie 2022 roku wyniosła 25 265 emerytur, a ich uśredniona kwota to 1557,33 zł. Największe wrażenie robi jednak suma kwot przelewów świadczeń emerytalno-rentowych, które popłynęły do Niemiec. ZUS wykazał bowiem w tabeli, że za Odrę w ciągu pierwszej połowy 2022 roku przetransferowano w sumie 236 071 400 zł.

