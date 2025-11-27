Wielkie obniżki czy wielka pułapka? Polacy coraz mniej ufają Black Friday

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-11-27 7:28

Duże platformy internetowe są najbardziej godne zaufania w Black Friday – wskazało je 24,6 proc. badanych w raporcie UCE Research i Shopfully. Jednocześnie tylko 37 proc. ankietowanych uważa, że promocje są uczciwe, a 43,3 proc. jest sceptycznych. Badani podkreślali, że liczy się dla nich szybkie porównanie cen oraz dostęp do opinii innych kupujących.

Kobieta ze słuchawkami na uszach, na tle której widnieje okrągła naklejka z napisem „BLACK % FRIDAY” w czarnym kolorze, z czerwonym procentem i przekreśloną dziesiątką, symbolizująca promocje i obniżki. Zdjęcie ilustruje temat zaufania Polaków do ofert Black Friday, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

i

Kobieta ze słuchawkami na uszach, na tle której widnieje okrągła naklejka z napisem „BLACK % FRIDAY” w czarnym kolorze, z czerwonym procentem i przekreśloną dziesiątką, symbolizująca promocje i obniżki. Zdjęcie ilustruje temat zaufania Polaków do ofert Black Friday, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Prawie połowa Polaków (43,3%) uważa, że promocje Black Friday są nieuczciwe, a sprzedawcy podnoszą ceny przed obniżkami.
  • Klienci najbardziej ufają dużym platformom internetowym (marketplace'om) ze względu na przejrzystość, porównywanie cen i ochronę kupującego.
  • Sklepy stacjonarne w galeriach handlowych zajmują drugie miejsce w rankingu zaufania (15,7%), oferując możliwość obejrzenia produktów "na żywo", co jest ich przewagą nad e-commerce.
  • Mniejsze sklepy, zarówno internetowe, jak i stacjonarne, mają trudności z budowaniem wiarygodności, co wynika z mniejszej rozpoznawalności marki i braku opinii.

Black Friday pod lupą klientów

Ocena uczciwości promocji jest wyraźnie podzielona. 37 proc. respondentów uznało, że sprzedawcy przedstawiają rabaty rzetelnie, jednak 43,3 proc. nie zgadza się z tą tezą, a 19,7 proc. pozostaje niezdecydowanych. Autorzy raportu zauważają, że przybywa sceptyków przekonanych, iż część obniżek jest pozorna, bo sklepy wcześniej podnoszą ceny.

Duże platformy internetowe z największym zaufaniem

Marketplace’y wygrywają dzięki przejrzystości i zabezpieczeniom. W ocenie Roberta Biegaja z Shopfully zaufanie do dużych platform wynika z tego, że umożliwiają one łatwe porównywanie cen produktów oferowanych przez różnych sprzedawców, zapewniają systemy ocen i opinii, ochronę kupującego, gwarancję zwrotu pieniędzy oraz transparentność oferty.

- „Platformy sprzedażowe udostępniają historię oraz listę sprzedawców oferujących ten sam produkt. Z kolei zaletą sklepów w galeriach jest możliwość obejrzenia w nich produktów »na żywo« i zweryfikowania jakości towaru” - wskazał Biegaj.

Sklepy stacjonarne i sieci handlowe w zestawieniu

Na drugim miejscu znalazły się sklepy w galeriach handlowych z wynikiem 15,7 proc., a na trzecim małe i średnie sieci handlowe – 15,2 proc.. Duże sieci handlowe wskazało 14,6 proc. ankietowanych, małe i średnie sklepy internetowe – 12,8 proc., a lokalne sklepy stacjonarne – 6,3 proc..

„Małym placówkom trudniej konkurować wiarygodnością. Klienci rzadziej znają ich marki, a brak dużej liczby opinii i niedostępność porównywarek cen budzi ostrożność” - zauważył ekspert. 6,9 proc. uczestników badania nie potrafiło wskazać, którym sklepom ufa najbardziej.

Black Friday i Cyber Monday – kiedy i co oznaczają

Black Friday to ostatni piątek listopada, kiedy sklepy tradycyjnie uruchamiają największe promocje. Zaraz po nim pojawia się Cyber Monday, skoncentrowany na rabatach w sprzedaży internetowej.

PTNW - Modzelewski

Polecany artykuł:

Świąteczne premie w Biedronce. To nie tylko spore pieniądze
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Pytanie 1 z 15
Kiedy pytaliście mamę "Kiedy obiad?", odpowiadała:
QUIZ PRL. „Jutro będzie futro!” Powiedzenia naszych rodziców, które ukształtowały Polaków z pokolenia PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROMOCJE
BLACK FRIDAY
PLATFORMA SPRZEDAŻOWA