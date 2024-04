Wielkie zmiany dla Polaków od kwietnia! ZUS, opłaty na drogach i prawo budowlane

Od 1 kwietnia w życie weszła ustawa przeciw patodeweloperce

Od 1 kwietnia 2024 roku w życie weszły dwie nowelizacje rozporządzeń przepisów budowlanych, które określają warunki techniczne budynków, a także ich usytuowanie, oraz formę i zakres projektu budowlanego. Ustawa ma na celu przeciwdziałać tzw. patodeweloperce.

W nowelizacji założono aż 10 zmian. Jedną z najważniejszych ma być zwiększenie odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi budowanymi na sąsiednich działkach, do tej pory ta odległość wynosiła 4 m (od ściany z oknami), obecnie ma to być co najmniej pięć metrów. Zwiększyć ma się również minimalna odległość budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych do 30 m. Deweloperzy będą musieli również dostosować ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które mają stanowić 6 proc. takich stanowisk w stosunku do ogólnej liczby miejsc postojowych, a także obowiązek budowania pomieszczeń do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Ponadto minimalna powierzchnia lokalu użytkowego wynosić będzie teraz przynajmniej 25 m kw. (nie dotyczy hoteli, moteli i pensjonatów). Lokale użytkowe o mniejszej powierzchni będą mogły znajdować się jedynie na parterze i pierwszym piętrze budynku, o ile będzie zapewnionych do nich bezpośredni dostęp z zewnętrz. Deweloperów będą obowiązały także nowe przepisy o komforcie akustycznym. Przepisy regulują także zasłony na balkonach usytuowanych na jednej płycie.

Nowelizacja zakłada również, że na działkach o powierzchni ponad 1000 m kw. przeznaczonych pod publicznie dostępny plac 20 proc. ma stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Dodatkowo zwiększono minimalną powierzchnię placu zabaw w odniesieniu do liczby mieszkań w budynku wielorodzinnym (lub zespole takich budynków), a place będą musiały być poddane kontroli pomontażowej. Ponadto od 1 kwietnia w życie wszedł obowiązek przygotowania miejsc rekreacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku osób niepełnosprawnych, do ich potrzeb mają być dostosowane także budynki administracji publicznej, opieki zdrowotnej, stacje paliw, oraz miejsca prowadzenia działalności sportowej, kulturalnej, handlowej, usługowej, czy transportowej o powierzchni większej niż 10 tys. m kw.

Wzrasta kwota odszkodowań z ZUS za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia wzrasta także kwota odszkodowania, którą dostaje się za każdy procent stałego, lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, który wystąpił w wyniku pracy, lub wypadku w pracy. Za jeden procent stałego, lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie wynosi 1431 zł (wzrost z 1269 zł).

Ponadto z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy, oraz samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przykładowe odszkodowanie (z obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 21 lutego 2024 rokui) wynosi 25 044 zł. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty odszkodowanie wyniesie 64 399 zł, a jeśli do odszkodowania uprawniony jest małżonek, lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, to kwota może wynieść 128 799 zł.

Podwyżka cen za przejazd autostradą A4

Od 1 kwietnia wzrosły również stawki za przejazd autostradą A4. Na odcinku Katowice Kraków za pojazdy kategorii 1 (czyli auta osobowe) trzeba będzie zapłacić 16 zł (do tej pory 15 zł). Kierowcy ciężarówek zamiast 46 zł zapłacą 49 zł.

Spółka Stalexport Autostrady Małopolska wyjaśnia, że podwyżki wynikają z konieczności przystosowania się do wymogów umowy koncesyjnej, która wymaga zwiększenia nakładów na prace remontowe i konserwacyjne. Z kolei GDDKiA ocenia, że podwyżka jest niezasadna i uderza w kierowców.

Zmiany w mObywatelu

Od 1 kwietnia w aplikacji mObywatel pojawiły się dwa nowe dokumenty, o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, oraz prawie wykonywania położnej. Z funkcjonalności będzie mogło skorzystać 360 tys. osób, które potwierdzą swoje uprawnienia zawodowe telefonem.

Ponadto możliwe, że w kwietniu 2024 roku pojawią się nowe funkcje i opcje. Wśród nich ma być dalszy rozwój dokumentów dot. prawa do wykonywania zawodu (tym razem Lekarza i Dentysty), rozwój ePłatności, dokumenty dla samorządów, chatbot, opcja zmiany języka, czy dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych.

