Wielkie zmiany dla Polaków. Rodziców, kierowców, etatowców i posiadaczy psów czekają nowości

Najważniejszą zmianą, jaką odczują Polacy od początku 2024 roku, będzie wzrost najniższej krajowej. Zgodnie z decyzją poprzedniego rządu PiS, od stycznia pensja minimalna wzrośnie do 4242 zł brutto, a stawka godzinowa wyniesie 27,7 zł brutto. Natomiast od lipca najniższa krajowa wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,1 zł brutto.

Również rodzice poczują zmiany, ponieważ świadczenie 500 plus od nowego roku wzrośnie do 800 zł, co jest reakcją na galopującą inflację i spadek realnej wartości tego świadczenia.

W nowym budżecie na 2024 rok, przygotowanym przez rząd Donalda Tuska, przewidziano podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 30 proc. oraz o 33 proc. dla nauczycieli początkujących. Zabezpieczono również środki na tzw. babciowe oraz finansowanie in vitro, które ma zostać uruchomione w 2024 roku.

Od stycznia 2024 roku wzrosną opłaty i podatki, szczególnie maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Podatek od nieruchomości mieszkalnych wyniesie 1,15 zł na każdy metr kwadratowy, a dla nieruchomości gospodarczych wzrośnie do 33,10 zł/metr kwadratowy. Podatek od gruntów będzie zróżnicowany w zależności od przeznaczenia ziemi.

Pojawi się również jednorazowa opłata od samochodów spalinowych, co budzi kontrowersje. Wzrost podatków dotknie także właścicieli psów, którzy zapłacą 173,55 zł rocznie za swojego czworonożnego przyjaciela.

Wraz z nowym rokiem wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kierowców, zaostrzające kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wprowadzona zostanie benzyna E10, co może stanowić wyzwanie dla właścicieli starszych samochodów.

Prawo rejestracji samochodów używanych ulegnie zmianie, a także pojawi się możliwość konfiskaty aut pijanym kierowcom od marca 2024 roku.

Dla przedsiębiorców składki na ZUS wzrosną w związku z podwyżką płacy minimalnej, a pracownicy z umową o pracę będą objęci większą ochroną przed zwolnieniem od stycznia 2024 roku.

