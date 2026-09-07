Jakie ubezpieczenia dla zbrojeniówki zaoferuje KUKE?

Rząd Donalda Tuska bierze się za przepisy regulujące działanie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. We wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem, który ma dać państwowej agencji zupełnie nowe narzędzia. Do tej pory KUKE kojarzyła się głównie ze wspieraniem polskich eksporterów. Teraz jej rola ma zostać znacząco rozszerzona. Chodzi przede wszystkim o ubezpieczenia dla firm z sektora obronnego i wsparcie dla kluczowych inwestycji energetycznych.

Najważniejsza zmiana to otwarcie się na sektor obronny. W praktyce oznacza to, że firmy zbrojeniowe, które chcą inwestować w nowe linie produkcyjne lub rozwijać technologie na potrzeby polskiej armii, będą mogły liczyć na specjalne wsparcie. Problem często polega na tym, że banki ostrożnie podchodzą do finansowania takich przedsięwzięć ze względu na wysokie ryzyko. I tu właśnie ma wkroczyć KUKE.

Dzięki nowym przepisom KUKE będzie mogła oferować gwarancje spłaty kredytów na inwestycje, które uruchomią w Polsce produkcję lub usługi na rzecz Sił Zbrojnych RP. Mówiąc prościej: jeśli firma zbrojeniowa weźmie kredyt na budowę fabryki, a KUKE go ubezpieczy, bank zyska pewność, że nie straci pieniędzy. To z kolei ma zachęcić instytucje finansowe do odważniejszego inwestowania w polski przemysł obronny. Rząd liczy, że dzięki temu łatwiej będzie realizować nawet bardzo ryzykowne, ale kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa projekty.

Dlaczego KUKE ma wspierać energetykę gazową?

Druga kluczowa zmiana dotyczy energetyki. Polska, podobnie jak cała Europa, dynamicznie rozwija odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe i fotowoltaika. Mają one jednak jedną podstawową wadę – są niestabilne. Wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci. System energetyczny potrzebuje więc stabilnego fundamentu, który zbilansuje te wahania. Taką rolę mają pełnić nowoczesne elektrownie gazowe.

Problem w tym, że część takich inwestycji nie mieści się w ścisłych ramach unijnej taksonomii, czyli zielonej klasyfikacji. Wsparcie KUKE ma dotyczyć przede wszystkim zastępowania starych bloków węglowych nowymi, elastycznymi jednostkami gazowymi, które będą stabilizować system w dobie rosnącego udziału OZE. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, budowa bloków gazowych nie jest celem samym w sobie, ale wynika z realnych potrzeb polskiego systemu.

Budowa bloków gazowych w Polsce nie jest celem samym w sobie, lecz wynika z potrzeb systemowych. Jednostki gazowe charakteryzują się wysoką elastycznością pracy i zdolnością do stabilizowania systemu elektroenergetycznego, co ma kluczowe znaczenie w warunkach dynamicznie rosnącego udziału niestabilnych odnawialnych źródeł energii - podkreślono w uzasadnieniu.

Wsparcie KUKE ma więc zapewnić, że transformacja energetyczna będzie przebiegać w sposób bezpieczny i kontrolowany, bez ryzyka blackoutów.

KUKE jako gracz międzynarodowy. Jakie są plany ekspansji?

Projekt nowelizacji otwiera przed KUKE jeszcze jedne drzwi – tym razem na arenę międzynarodową. Przepisy mają pozwolić korporacji na inwestowanie w zagraniczne instytucje o podobnym profilu działalności. Warunek jest jeden: musi to być uzasadnione polskim interesem gospodarczym.

To element szerszej strategii, która ma przekształcić KUKE z podmiotu działającego głównie na lokalnym rynku w gracza o międzynarodowym zasięgu. Nowe przepisy mają pozwolić KUKE na inwestowanie w zagraniczne instytucje, co wpisuje się w strategię transformacji z podmiotu lokalnego w gracza międzynarodowego, szczególnie w Afryce czy Ukrainie. W uzasadnieniu projektu wskazano konkretne kierunki. Chodzi o regiony o wysokim potencjale wzrostu, jak Afryka, oraz kraje o strategicznym dla Polski znaczeniu geopolitycznym, z Ukrainą na czele.

Taka ekspansja ma nie tylko wzmocnić samą korporację, ale przede wszystkim aktywnie wspierać polską gospodarkę i jej interesy w kluczowych częściach świata. Projektowane przepisy mają wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.

Katarzyna Kowalska, Wiceprezes Zarządu KUKE