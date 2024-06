Wkrótce fala podwyżek rachunków za prąd. 1 lipiec, później 1 styczeń

Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy składniki cen rachunków oraz przyszłe komplikacje

Urząd przypomniał, że do końca czerwca tego roku odbiorców indywidualnych obowiązuje cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym poziomie 412 zł/MWh (do określonych limitów zużycia prądu). Zgodnie Ustawą o bonie energetycznym, w drugiej połowie 2024 r. cena ta wzrośnie do 500 zł/MWh (bez względu na poziom zużycia energii).

URE wyjaśnia, że na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji (transportu). Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca zostanie odmrożony, co oznacza że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrośnie do 430 zł/MWh. Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie br. zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiła 0 zł.

Pierwsza podwyżka cen prądu 1 lipca, kolejna już od 1 stycznia

- Ceny prądu dla większości gospodarstw domowych wzrosną od 1 stycznia 2025 z 500 zł/MWh do poziomu taryfowego. Opłaty dystrybucyjne rosną już od 1 lipca 2024 do poziomu taryfy dystrybucyjnej na 2024, z tym że na II półrocze 2024 r. zniesiona została dla gospodarstw domowych przenoszona w cenie dystrybucji opłata mocowa – podkreśla cytowany przez wnp.pl Mariusz Caliński, prezes zarządu Fortum Marketing and Sales Polska.

Według szacunków URE łączny poziom opłaty za energię elektryczną, uwzględniający dystrybucję, miesięcznie wzrośnie od 1 lipca o około 30 zł dla gospodarstw domowych, w których roczne zużycie prądu nie przekracza 2 MWh.

