Właściciele 71 tys. aut wzywani do serwisów. Chodzi m.in. o najpopularniejszą markę w Polsce

Akcje serwisowe w I połowie 2024 roku. Najwięcej wezwań otrzymali właściciele Toyot

71 tys. wezwanych aut do serwisów dotyczyło aż 27 producentów samochodów. Co ciekawe, najczęściej wzywani do serwisów byli właściciele Toyoty. Marka wezwała 22,6 tys. właścicieli aut, głównie wyprodukowanych w latach 2020-2023. Co ciekawe, w I kwartale 2024 roku właścicieli Toyot nie wzywano w ogóle do serwisów.

Warto jednak zaznaczyć, że japońska marka jest liderem sprzedaży nowych aut w Polsce, więc pula samochodów, które mogą być wezwane jest większa.

Jak podawał UOKiK w lipcu akcja naprawcza dotyczyła Toyoty BZ4X produkowanej od od 02.11.2021 do 12.11.2023, oraz Toyoty Corolii Cross produkowanej od 15.04.2021 r. do 06.03.2023. Problemy dotyczyły systemu Toyota Safety Sense, który zawiera przednią kamerę wykrywającą obiekty. Problemem było wadliwe oprogramowanie.

Toyota i Lexus wzywały również właścicieli modeli BZ4X, Mirai, Prius PHEV oraz Corolla Cross produkowanych w 2023 roku, oraz Lexusów ES, LS500/500H, NX, RX, RZ i UX produkowanych w 2023 roku. Problemem okazała się wadliwa obudowa kamery, przez którą do auta mogła dostawać się woda, co mogłoby spowodować awarię systemu.

Jakie marki wzywały na akcje serwisowe?

Zaraz za Toyotą znalazły się dwie amerykańskie marki, Jeep (7200 wezwań) i Chevrolet (6710 wezwań). Pierwszą piątkę zamyka BMW (6599 wezwań) oraz Honda (6075 aut). Według danych UOKiK nie wezwano również ani jednego Mercedesa, choć w Niemczech odbyła się akcja serwisowa na dużą skalę dotyczącą aż 250 tys. aut.

Liczba aut wezwanych na akcje serwisowe w I półroczu 2024 roku (dane UOKiK):

Toyota - 22 656

Jeep - 7200

Chevrolet - 6710

BMW - 6599

Honda - 6075

Hyundai - 5199

Ford - 3313

Kia - 3243

Mazda - 3073

Volvo - 2345

Citroen - 925

Peugeot - 816

Fiat - 744

Renault - 595

Opel - 497

Aston Martin - 418

Suzuki - 392

Inifnity - 234

Range Rover - 81

Subaru - 59

Alfa Romeo - 27

Jaguar - 15

Rolls-Royce - 13

DS7 - 12

Mini - 9

Nissan - 9

Ineos Grenadiers - 8

